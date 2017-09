Sinéad O’Connor se cambia el nombre y acusa a su padre de ser un “violador”

La cantante Sinéad O’Connor ha acudido a las redes sociales en la última semana para desligarse públicamente de su padre, Sean O’Connor, a quien ha acusado de ser un “violador y un acosador sexual”. En una carta abierta en Facebook, Sinéad ha afirmado que su nacimiento fue producto de una violación de Sean a su madre, Marie, fallecida en 1985, y que durante una época en la que Sean era adicto a la bebida, el hombre maltrató y abusó de Marie y acosó sexualmente a varias mujeres, entre ellas a la propia Sinéad y a su suegra.

O’Connor ya había revelado en el pasado que ella y sus hermanos sufrieron maltrato por parte de su padre durante su infancia y en la carta, la cantante concluye: “aquello contra lo que luchasteis [mi madre] y yo todos esos años, de manera tan egoísta, delante de vuestros propios hijos, y tanto dentro como fuera del hogar marital, no fue otra cosa que tu mala conducta sexual influida por la bebida”. O’Connor siuge: “Eres un acosador sexual y un violador. No creas que te has librado ni imagines que ninguna de las “muchas mujeres” de las que presumes acudirá a tu funeral nada más que para asegurarse de que has muerto”. Sinéad firma la carta con la frase “tu ex hija”.

Tras esta revelación, O’Connor ha decidido desprenderse de su “nombre patriarcal” y se ha cambiado legalmente el nombre a Magda Davitt, que considera “más bonito” y le “representa mejor”. Ha anunciado el cambio de su nombre a sus fans a través de otro post en Facebook, este en forma de vídeo, que en realidad va de otra cosa: en él, Sinéad advierte al televisivo psicólogo Dr. Phil sobre un centro psiquiátrico al que tiene por costumbre enviar a sus pacientes, y que según O’Connor es menos seguro de que lo que Dr. Phil cree. Además, en el vídeo anuncia que ha grabado una sesión con el televisivo doctor que se emitirá el 12 de septiembre.