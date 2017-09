El equipo de Michael Jackson anuncia novedades discográficas, pero no de material inédito

El mundo ha entrado en pánico después de que un nuevo teaser de Michael Jackson con el nombre de ‘Scream’ -como el de su hit con Janet Jackson- aparezca en las redes sociales. También algunos seguidores alemanes han avistado carteles de un álbum llamado ‘Scream’ del artista, anunciado para el viernes 29 de septiembre. Algunas voces se alzaban esperanzadas hablando de un nuevo disco póstumo del artista tras la buena aceptación de ‘XSCAPE’. Sin embargo, esto parece haberse desmentido ya.

Una versión en 3-D del icónico ‘Thriller’ de John Landis se ha presentado en el Festival de Venecia y allí el responsable del legado de Michael Jackson, John Branca, ha aclarado -aunque no mucho- lo que va a pasar. “Tenemos ‘Thriller’ en 3D y habrá dos anuncios más en el próximo par de semanas”. Variety le pregunta si un disco de material inédito es posible, pero él dice que no: “No veo que vayamos a sacar nada más de música inédita durante un tiempo. Pero eso no significa que no vayamos a sacar más lanzamientos interesantes en un futuro cercano”.

Branca no especifica a qué se puede referir aunque se dice en los mentideros que puede tratarse simplemente de un disco recopilatorio que cuadre con la temática de ‘Thriller’.