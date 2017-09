U2 se muestran continuistas en ‘You’re the Best Thing About Me’

U2 habían anunciado para esta semana el primer single oficial de su nuevo disco, ‘Songs of Experience’, que sucede a aquel ‘Songs of Innocence‘ que publicaran en 2014, instalándolo automáticamente en toda librería viviente de iTunes, causando una gran polémica de la que la promoción de aquel disco se resintió.

Mientras el grupo ha realizado una gira este año celebrando los 30 años de ‘The Joshua Tree’, no ha dejado de preparar nuevas canciones, como avanzaba el directo que compartían de ‘The Blackout‘ hace unas semanas. Pero ya entonces se decía que el single oficial del disco sería otro y este se da a conocer a las 14.00, hora española, bajo el nombre de ‘You’re the Best Thing About Me’.

Pese a los rumores de nuevos sonidos para el próximo disco, y pese a su comentada colaboración con Kendrick Lamar, ‘You’re the Best Thing About Me’ es un medio tiempo pop-rockero continuista respecto a lo que han sido los U2 de los últimos años. Aunque con un estribillo y ganchos bastante mejores que los de ‘The Miracle (of Joey Ramone)’, es difícil visualizar en esta canción un comeback a la altura de ‘Beautiful Day’ o ‘Vertigo’. No obstante, los punteos clásicos de The Edge, ese final abrupto que deja con ganas de más y un vídeo adecuado podrían jugar a su favor.

Según la nota de prensa, en la portada del single, obra de Anton Corbijn, figura la hija de The Edge, Sian Evans (en la de ‘Songs of Innocence’ lo hacía un hijo del batería Larry Mullen Jr). “Mientras “Songs Of Innocence” plasmaba las influencias y experiencias de la banda desde finales de los ’70 hasta principios de los ’80, este nuevo álbum es una colección de canciones en forma de cartas íntimas sobre lugares y personas que son cercanos al corazón del cantante; la familia, los amigos, los fans, él mismo”.