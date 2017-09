Taylor Swift triunfa en España, pero muy lejos de los resultados de Adele y Ed Sheeran

Taylor Swift es la entrada más fuerte de la semana en España con ‘Look What You Made Me Do’, aunque el tema no logra resultados tan espectaculares como en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia (número 1 directo), o en Youtube, donde lleva 250 millones de reproducciones. La lista española es muy peculiar y tienes que ser realmente ‘Despacito’ o casi para ser número 1 directo. Sin embargo, ‘Hello’ de Adele sí lo consiguió por aquí y su colega Ed Sheeran entró al top 3 y luego fue número 2 con ’Shape of You’.

No obstante, la progresión de Taylor en nuestro país es muy buena y ‘Look What You Made Me Do’ es número 17 directo. ¿Será su cima? ¿Servirá para que la artista se anime a visitarnos de gira? No tiene por qué: España es uno de los países en que peor ha ido al single después de Holanda (#20) y Francia (#26). Pasamos a repasar las novedades de la nueva lista de singles española.

1(1) J Balvin, Willy William / Mi gente

Sin novedades en el número 1, J Balvin se mantiene en la cima con ‘Mi gente’, una de las canciones latinas que están arrasando en todo el mundo.



2(4) Becky G, Bad Bunny / Mayores

79(E) Yandel, Bad Bunny / Explícale

Bad Bunny es ya puesto 2 junto a Becky G con el tema ‘Mayores’, el de “a mí me gustan muy grandes, que no me quepa en la boca”, y también es noticia por aparecer en lo nuevo de Yandel en el puesto 79. ‘Mayores’ podría ser el próximo número 1 en España, pues es número 1 en Spotify por encima de ‘Mi gente’.

Bad Bunny, por cierto, aparece en el 8% del top 100, además de estas dos canciones con ‘Krippy Kush’ (23), ‘Ahora me llama’ (28), ‘Tú no metes cabra’ (31), ’Soy peor’ (50), ‘Netflixxx’ (93) y ‘Diles’ (94).





6(9) Nacho / Báilame

97(E) Juan Magán, Nacho / Sígueme bailando

El cantante venezolano Nacho es uno de los protagonistas de la semana: protagoniza la entrada más fuerte con ‘Báilame’ y entra en el puesto 97 con su nuevo tema con Juan Magán, relacionado, ‘Sígueme bailando’. Además aparece en la tabla con otras canciones y colaboraciones como ‘Kung Fu’ (13), ‘Alguien robó’ (55) y ‘Andas en mi cabeza’ (90).





17(E) Taylor Swift / Look What You Made Me Do

Como comentábamos, la entrada al puesto 17 de Taylor Swift es excelente, directa al top 20. ‘Malibu’ de Miley Cyrus entraba al puesto 28 y ‘Chained to the Rhythm’ de Katy Perry al 29. En estos momentos el single de Taylor es número 14 en Spotify, aunque a la baja, por lo que la artista podría subir algún peldaño la semana que viene, pero de momento no mucho más.



41(66) Alex Sensation, Ozuna / Qué va

58(77) Ozuna / Se preparó

Asciende ‘Se preparó’, que entraba la semana pasada en la lista española, un tema en solitario del cantante portorriqueño Ozuna, que sitúa hasta 9 temas en el top 100. Entre ellos está ‘Qué va’ junto a Alex Sensation, que sube del 66 al 41.



72(92) Camila Cabello, Young Thug / Havana

Ojo con el tema latino de Camila Cabello porque puede ser uno de los sleepers de la temporada: sube veinte puestos en España y está previsto que mañana pase del top 25 al top 15 en Reino Unido.



83(E) Jesse & Joy, Tommy Torres / 3AM

Un nuevo tema del dúo mexicano logra colarse en la lista de singles justo cuando está a punto de visitarnos de gira.



85(90) Beret / Vuelve

Asciende tímidamente el baladón del sevillano Beret, que maneja también el reggae y el rap.



89(99) Avicii, Sandro Cavazza / Without You

Los singles del EP de Avicii están apareciendo por las listas de éxitos de manera tímida pero firme y este es el que más está gustando de entrada en nuestro país. Ahora mismo ‘Lonely Together’ sube al puesto 37 en Reino Unido mientras ‘Without You’ es puesto 43 tras haber alcanzado el 32.



95(E) Maldita Nerea / Bailarina

El tema que viene con la preventa del próximo disco de Maldita Nerea que sale mañana entra al puesto 95.



100(RE) Katy Perry ft Nicki Minaj / Swish Swish

En España no cuenta Youtube y Katy Perry simplemente vuelve al top 100 con motivo del estreno del vídeo de ‘Swish Swish’, que suma 131 millones de visualizaciones en todo el mundo. ‘Swish Swish’ llegó a ser número 61 en España y lleva 9 semanas de permanencia. ‘Witness’ sube esta semana del puesto 63 al 53.