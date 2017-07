“A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca…”: Becky G dedica su nuevo single a los “sugar daddys”

Olvida la frase del kamasutra del nuevo single de Jennifer López, olvida el “me gusta esa barbita” de Shakira, la nueva letraza latin-pop que no olvidarás es de Becky G. La intérprete de ‘Shower’ tiene nuevo single con rapero, ‘Mayores’ con Bad Bunny, y sí, va de lo que piensas y contiene una letra para enmarcar.

A Becky G, que por cierto tiene 20 años, le gustan mayores. Así lo expresa en este nuevo single de ritmos salseros. “A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de esos que te abren la puerta y te mandan flores”, canta. “A mí me gustan más grande, que no me quepa en la boca…” ¡No tan rápido! Que esto no es lo que parece. La cantante se refiere a “los besos que quiera darme, y que me vuelva loca”.

En ‘Mayores’, sin embargo, Becky G no encuentra a su señor, sino a un joven que cree solo su generosa cuenta bancaria atraerá a la cantante. “Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno”, rapea. Pero Becky G no está contenta: “yo no quiero un niño que no sepa nada, prefiero un tipo que me de la talla”. ¡Ahueca el hala, Bad Bunny! Becky quiere su “sugar daddy”.