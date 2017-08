Avicii / Avīci (01)

Aunque el título de este nuevo EP lo sugiera, ‘Avīci (01)’ no es un nuevo punto de partida para Avicii. Al menos, no artísticamente. Pese a su breve semi-retiro que –de momento– le mantiene alejado de los escenarios, el productor y compositor noruego Tim Bergling, que redifinió el EDM a principios de esta década con canciones como ‘Hey Brother’ o ‘You Make Me’, tampoco va a tirar por la borda lo que, eso no se lo quita nadie, puede definir como su gran hallazgo. Hablo de su forma de convertir canciones que podrían ser éxitos en las emisoras de country-pop de Estados Unidos en éxitos en las emisoras de EDM y música de baile de todo el mundo. El truco está en sustituir la melodía que, en su forma ortodoxa, haría un banjo o un fiddle y hacerla sonar con un sintetizador bien ruidoso y con un bombo machacón por debajo. Un truquito absurdo que no se puede negar que funcione cuando estuvo acompañado de inspiración y factor sorpresa. Dos cosas de las que adolece ‘Avīci (01)’. Así, temas como ‘Friends of Mine’ (con una introducción saqueada del ‘Faith’ de George Michael), ‘Lonely Together’ (con una Rita Ora absolutamente random en su interpretación) y una ‘What Would I Change It To’ perfecta para el anuncio mediterráneo de cervecita fresquita del verano que viene (de nada). No tenemos muy claro cómo se ha dejado embaucar Aluna Francis para participar en semejante nadería. Al menos, en esta banda sonora para el hilo musical de una tienda de moda impersonal o de chiringuito playero levantino que se pretenda ibicenco merece la pena destacar algo: antes de que empiece la fanfarria, el interesante Billy Raffoul aporta una voz distintiva y bonita en ‘You Be Love’. Es de lo poco rescatable de este EP, junto con una ‘Without You’ propia de los últimos Coldplay –al menos tiene chispa e imprime algún sentimiento en el oyente–. De seguir por estos derroteros, igual no necesita decir que no va a actuar o pinchar más. Igual sucede sin más.

Calificación: 4/10

Lo mejor: ‘You Be Love’, ‘Without You’

Te gustará si te gusta: escuchar como ruido de fondo esas emisoras donde suena EDM random.

Escúchalo: Spotify