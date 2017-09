Sam Smith se declara fan de la Feria de Málaga: “suelo emborracharme mucho”

Esta semana Sam Smith ha presentado su single de regreso, ‘Too Good At Goodbyes’, una canción muy esperada especialmente en su país, Reino Unido, donde se convirtió en una absoluta estrella con su debut del año 2014, ‘In The Lonely Hour’, antes de dar una auténtica campanada el pasado año al ganar el Oscar a la mejor canción por ‘Writing’s On The Wall’, tema de la última película de James Bond, ‘Spectre’. La responsabilidad de este lanzamiento es tal que Smith admitió en un Instagram Stories ayer por la mañana que se sentía “físicamente enfermo”. Su lyric-video suma hoy unos 4 millones de reproducciones, por lo que la cosa no pinta nada mal para el tema.

Por otra parte, ayer también conocimos que una de las primeras entrevistas ofrecidas por Smith ha sido a un medio de comunicación español. Se trata de Los40, en una entrevista que la periodista y locutora Gema Hurtado ha realizado en Londres. En ella, Hurtado pone en un brete a Smith al pedirle que defina su nuevo trabajo en una sola palabra, a lo que él responde que “empoderante”. “Siento que he salido de un momento de locura con gente increíble. Realmente me siento cuerdo y mi familia, mis amigos, mi equipo; siento que todos estamos en un momento muy bueno”, continúa.

También explica que, a diferencia de su primer disco, este disco no se centra en su relación con una persona, sino sobre varias experiencias sentimentales y también sobre la fama: “la parte más oscura es la forma en la que te trata la gente cuando eres famosa. No es agradable”, aunque también dice que por suerte nunca ha sufrido depresión. La parte más curiosa de la entrevista es cuando Sam revela que ha pasado bastante tiempo en Málaga –su familia tiene casa en un pueblo llamado Villanueva de la Concepción, como tantos y tantos británicos– y que le encanta la Feria de esta ciudad, donde suele emborracharse con frecuencia. También cuenta que allí ha encontrado inspiración para varias de sus nuevas canciones, concretamente en el Parque Natural de El Torcal (cerca de Antequera). Así que, lectores malagueños, que no os extrañe encontraros algún día a Sam durmiendo la mona en la playa o, directamente, tomando finos en alguna bodega de la calle Beatas.