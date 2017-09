Sam Smith estrena breve baladón sobre “ser bueno en que te dejen”

Sam Smith vuelve justo a tiempo de recordarnos aquel día que decidió cancelar su actuación en Dcode cuando el público ya estaba dentro del recinto. A solo un día de que se celebre el festival madrileño, el artista publica su single de regreso después de los 6 millones de unidades que vendió su debut ‘In the Lonely Hour‘.

La carrera de Sam Smith se ha movido entre la balada clásica y los números bailables como ‘Money on My Mind’ y sus colaboraciones con Disclosure -de ‘Latch’ a ‘Omen’- y para su regreso se ha decidido claramente por lo primero. ‘Too Good at Goodbyes’ es, como prometía su título, un baladón. Se caracteriza por la aparición de un góspel -bastante blanco- en el estribillo y sobre todo por su brevedad. Antes de que pienses que ha comenzado, ya ha terminado.

‘Too Good at Goodbyes’ ha sido escrita junto a su colaborador habitual Jimmy Napes y junto a Stargate. Ha dicho: “esta canción es sobre una relación en la que he estado y básicamente es sobre ser bueno en que te dejen. Hace bastante tiempo que no sacaba música y siento que este primer single establece el tono de lo que está por venir”. De momento no se conocen fechas para su álbum de regreso, pero Smith ha pedido disculpas a sus fans por la espera.