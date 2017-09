Ellie Rowsell de Wolf Alice cambia el mullet por peluca a lo Marilyn en su nuevo vídeo

Wolf Alice, que tanto triunfaran con su debut hace unos años, ‘My Love Is Cool’, tienen nuevo disco en camino. Se llama ‘Visions of a Life’ y los singles que hemos conocido de él hasta ahora no podían dar versiones más diferentes de sí mismos: el punk ‘Yuk Foo’ y el épico ‘Don’t Delete the Kisses’. Hoy el grupo comparte un nuevo single y su nuevo vídeo sorprende por dar un nuevo giro a su estética: ‘Beautifully Unconventional’ se refugia en una estética cincuentera que al menos en lo visual está claramente emparentado con Marilyn Monroe.

Así explica el grupo en The Fader su nuevo paso: “Esta canción es una celebración de todos nuestros amigos inconformistas. Una celebración de la individualidad y las aventuras que conlleva abrazar esta individualidad. Yo personalmente nos imaginaba a mí y a mi amiga Hannah como Christian Slater y Winona Rider en Heathers, aun sin parecernos en nada a ellos. El vídeo no tiene nada que ver con la canción – no me apetecía seguir llevando un mullet, visto que mucha gente me puso verde en nuestro último vídeo, así que esto era una excusa para llevar peluca”. Sin duda está bromeando y desde luego esta no es la estética definitiva de Wolf Alice, pero ahí quedan sus declaraciones como curiosidad.



Según la nota de prensa, habrá más sorpresas en el largo: “Visions Of A Life es fundamentalmente un álbum personal, que representa el crecimiento de Wolf Alice. Desde el primer tema Heavenward – una nube guitarreo ‘shoegaze’ – hasta el tema épico de ocho minutos que cierra el disco y le da título, estamos ante un disco lleno de sorpresas, sobre todo para aquellos que creen saber lo que esperan de Wolf Alice”.