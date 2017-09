Sam Smith es número 1 en Reino Unido… y en el global de Spotify

La balada brevísima con la que Sam Smith ha vuelto ha calado. ‘Too Good At Goodbyes’ es número 1 directo en Reino Unido tras la consecución de lo equivalente a 62.000 unidades vendidas. Aproximadamente la mitad de esos puntos proceden de las descargas y la otra mitad del elevado streaming que ha conseguido esta canción. Es nada menos que el sexto número 1 para Sam Smith en Reino Unido. Los anteriores fueron ‘Money on My Mind’, ‘Lay Me Down’ con John Legend, ‘La La La’ con Naughty Boy, ‘Stay With me’ y ‘Writing’s On the Wall’, la canción para James Bond. Su debut vendió 2,3 millones solo en Reino Unido, siendo certificado como 7 veces platino.

Más importante aún, la acogida mundial de la canción está siendo muy buena. Smith ya demostró con creces que no era un artista local y parece que la gente no se ha olvidado de él, consagrándose como el Adele masculino. ‘Too Good At Goodbyes’ no fue número 1 directo en el global de Spotify como el single de Taylor Swift, pero mejor aún: ha escalado a esa posición en días posteriores, manteniéndose hoy en ella por cuarto día consecutivo. Queda por averiguar hasta qué puesto puede llegar en el Billboard Hot 100 cuando salga el vídeo y el tema siga avanzando en radios, pues de momento el número 1 en Estados Unidos es inalcanzable entre Swift y el tema de moda y en auge de Logic.