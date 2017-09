Taylor Swift, demandada por “robar” parte de la letra de ‘Shake it Off’

Taylor Swift es defensora del derecho de los artistas a ser recompensados justamente por su trabajo, hasta el punto que influyó en un importante cambio de política de Apple Music, por lo que no le gustará nada levantarse esta mañana y enterarse de que dos compositores pretenden demandarla, según informa el portal TMZ, por haber “robado” parte de su canción ‘Playas Gon’ Play’ en su éxito ‘Shake it Off’.

Sean Hall y Nathan Butler son compositores de esta canción que interpretó en 2000 el grupo 3WL, un trío de R&B afroamericano en el estilo de TLC o Destiny’s Child que logró una repercusión mínima a principios de siglo. Es muy probable que nuestros lectores no recuerden esta canción que ni siquiera triunfó en Estados Unidos, donde logró un modestísimo puesto 81 (aunque en UK fue top 21), pero Hall y Butler creen que Swift copió su letra en ‘Shake it Off’. la canción de 3WL dice “players gonna play, and haters they gonna hate” y la de Swift tiene una parte parecida: “players gonna play, play, play, and haters gonna hate, hate, hate”.

A decir verdad, ‘Playas Gon’ Play es un temazo digno de ser reivindicado en el hilo de hits 2000 de nuestros foros, pero este supuesto plagio parece tan cogido por los pelos como el de Beyoncé a la misma Taylor Swift que defiende su director Joseph Khan. Donde puedan rascar Hall y Butler unos dineros… pero Swift se quedará igual: “players gonna play, haters gonna play”… y su nuevo single triunfando en todo el mundo.