“Beyoncé copió ‘Bad Blood'”, dice el director de su vídeo Joseph Kahn

Joseph Kahn es uno de los directores de videoclips más importantes en este momento. A sus espaldas lleva el estupendo vídeo de ‘Womanizer’ de Britney, ‘All the Lovers’ de Kylie, ‘Freeek!’ de George Michael, ‘Cherry Lips’ de Garbage, ‘The Boy Is Mine’ de Brandy & Monica y decenas y decenas de U2, Muse, Hole, Aaliyah… la lista no tiene fin. Últimamente ha destacado por realizar vídeos para Taylor Swift: se encargó de ‘Blank Space’ o ‘Bad Blood’ y últimamente ha dirigido el exitosísimo vídeo para ‘Look What You Made Me Do’.

En una entrevista con LA Times, el director ha hablado sobre el parecido entre ciertos planos de ‘Bad Blood’ y ‘Formation’ de Beyoncé. Después de años de polémica y ahora que se está diciendo que el nuevo vídeo de Taylor copia ‘Formation’, Joseph Kahn ha sido claro, indicando que su vídeo no es ‘Formation’ en absoluto. “Intentan decir que (Taylor) lleva el mismo “crop top” negro de ‘Formation’ sin darse cuenta de que Taylor Swift llevaba un “crop top” negro en ‘Bad Blood’ en 2015. Y por cierto, sí pienso que Beyoncé copió ‘Bad Blood'”. Irónicamente, y hablando de ‘Formation’, Kahn promociona en esta entrevista ‘Bodied’, su película satírica sobre las tensiones raciales en el mundo del rap.

Es significativo que Joseph Kahn no esté en la larguísima lista de directores con que Beyoncé ha trabajado en solitario, cuando sus últimos dos discos son audiovisuales y la cantante no ha podido realizar más videoclips en su carrera musical. Sobre todo es extraño si recordamos que ambos se conocen: Joseph Kahn dirigió dos vídeos de Destiny’s Child en 1999 y el años 2000, en concreto ‘Say My Name’ y ‘Jumpin’ Jumpin’.

Bad blood (2014)

Formation (2016)

Look What You Made Me Do (2017)

So yeah Taylor Swift is definitely trying to gentrify Beyoncé's Lemonade.. pic.twitter.com/PV4IvFD2WN — Farrell Cat (@scappatorus_rex) August 26, 2017

I thought this looked familiar….imitation is the sincerest form of flattery I guess 🤷🏽‍♀️ #LWYMMDvideo pic.twitter.com/ilA7sEZPPM — Alyssa Santiago 🇨🇺 (@aly_santiago01) August 25, 2017