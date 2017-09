De Swans a Ms Nina: 10 obviedades que no debes perderte en Monkey Week 2017

Monkey Week SON Estrella Galicia celebrará a mediados de octubre una nueva edición, ya consolidado en la ciudad de Sevilla, tras su histórico paso por Puerto de Santa María. Como siempre, el festival/feria ofrece decenas de actuaciones de artistas nuevos por descubrir, en los que profundizaremos en los próximos días, pero no por ello prescinde de nombres muy relevantes, consolidados desde hace décadas o de moda desde hace rato, en los que nos centramos hoy para ir abriendo boca. Podéis saber más sobre ellos en la web oficial y comprar las entradas para Monkey Week en Ticketea.

Swans

Michael Gira despide definitivamente el formato actual de Swans y echa el cierre a la segunda etapa del grupo iniciada en 2010 con una gira que pasa por Madrid y por Barcelona, pero también por Monkey Week, donde el grupo ejercerá de cabeza de cartel. La banda tocará temas de ‘The Glowing Man’, el que consideramos uno de los discos más infravalorados de 2016, pero además seguro que hay tiempo de repasar temas de su catálogo reciente procedente de ‘The Seer‘ o ‘To Be Kind‘. Ese que ha hecho ensordecer nuestros oídos y los de todos los que se acercaron a verlos durante sus shows en la última década en nuestro país. Protagonizarán el concierto de inauguración el jueves 12 de octubre en el Teatro Central.



Baby Dee

¿Quién estará junto a Swans en ese mismo concierto inaugural del día 12? La artista y performer transgénero Baby Dee, en activo desde los 70 y que tanto ha tocado el órgano en una iglesia católica del Bronx como ha colaborado con Antony and the Johnsons (ahora ANOHNI) tocando el arpa en su primer disco. Ha publicado varios álbumes a lo largo de este siglo marcados por una teatralidad que promete dar mucho juego en vivo, el último de los cuales llamado ‘I Am A Stick’ salía a la venta en 2015. No obstante, os dejamos con una bonita actuación de ‘A Morning Holds a Star’ de 2011. Un tema incluido en su disco ‘A Book of Songs for Anne Marie’ y que muestra que pueden pasar por aquí seguidores de Amanda Palmer, Joanna Newsom o Patrick Wolf.



Princess Nokia

Otro de los grandes nombres que pasará por Monkey Week será Princess Nokia, a quien este año hemos visto arrasar en el Sónar. La rapera de origen portorriqueño ha publicado varias mixtapes, despuntando temas como ‘Brujas’ o ‘Tomboy’ que ha incluido en la última de ellas, ‘1992 Deluxe’, a la venta este mismo mes de septiembre. Como aperitivo de lo que podrás ver, os dejamos con el concierto del Sónar, que ha sido subido oficialmente al canal de Culturebox.



Rocío Márquez

Rocío Márquez ha dado una de las sorpresas del año publicando su disco definitivo bajo la producción de Refree, y apareciendo de manera recurrente por la lista de ventas. ‘Firmamento‘ está siendo todo un sleeper y mi compañero Raúl Guillén lo alzaba como “mejor disco de 2017” entre enero y junio en nuestro especial “lo mejor de la primera mitad del año“, elogiando lo deslumbrante de ‘El primer rayo de luz’ (una canción que Rocío escribió en su infancia), ‘Alegrías y pesares’ o el inesperado giro hacia la tradición astur que da un vuelco a la minera ‘Tierra y centro’. ‘Almendrita’ era, por cierto, escrita por Christina Rosenvinge.



Fasenuova

Monkey Week no solo apuesta por talentos noveles, como veis también respeta a los de largo recorrido, y entre estos últimos están sin duda Fasenuova, que después de toda una carrera dedicada a la experimentación, a las atmósferas asfixiantes y a los textos esquizofrénicos, publicaban el año pasado un notable disco más, ‘Aullidos metálicos‘. No obstante, ‘Carretera fluorescente’ era una de sus canciones más accesibles.



Pedro LaDroga

Monkey Week no esquivará precisamente el talento andaluz en general ni el sevillano en particular y uno de los que no faltará será el miembro del colectivo de la ciudad LaDrogaLab Pedro LaDroga. La producción del artista durante una década ha sido inabarcable, dejando hits en Youtube del calibre de ‘Paso de ti (no recuerdo na)’ o ‘Ke Kiere Ase/ Ke Kie’. Canciones que incorporan ritmos R&B, trap, el siniestrismo del witch-house y ambientes opresores en la onda del primer The Weeknd.



Ms Nina

Entre los talentos que han dado un pequeño salto en popularidad en los últimos tiempos, Jorgeline Andrea Torres, más conocida como Ms Nina, quien mucho más allá del “claro que sí, guapi” de ‘Chic’ y el anuncio televisivo, ha entregado hits con el potencial de ‘Tu sicaria’, ‘Chupa, chupa’ o en los últimos meses, ‘Traketeo’ y ‘Reinas’, cuyos vídeos con King Jedet no tenían ningún desperdicio y se acercan al millón y al medio millón de visitas, respectivamente. ¿Quién dijo “one hit wonder”?



El Último Vecino

Uno de los nombres que inexplicablemente no pasan a la primera línea de todos y cada uno de los festivales del país es el de El Último Vecino. A su espléndido último disco, ‘Voces’, inspirado de nuevo en el indie británico y español de los años 80, hay que sumar el aciertazo que ha supuesto en su carrera su adaptación del tema de La Zowi. ¿Quién dijo que indie y trap hubieran de estar enfrentados después de oír la adaptación que ha realizado de ‘Mi chulo’ incorporando un tema de los Smiths y otro propio?



Nathy Peluso

Nombres como One Path o Kaixo, con los que hemos tenido la suerte de charlar este año, confirman que Monkey Week se ha adaptado a los nuevos tiempos, contando con muchos de los artistas que acumulan cientos de miles de reproducciones en Youtube con sus canciones. Una de las que más ha crecido últimamente es la argentina afincada en Madrid Nathy Peluso, que sobre ritmos r&b y raps, ha conseguido pasar del millón de visitas en el visor de Google con ‘Esmeralda’… pese a que solo tiene 6000 seguidores en Facebook. Signo de que los tiempos hace mucho que cambiaron en el consumo de música de nuestro país.



Lidia Damunt

Pero que Monkey Week se haya rendido a los jóvenes valores que beben del urban o los ritmos latinos internacionales no significa que hayan olvidado el sonido tradicional del underground español o internacional, representado por gente como El Lado Oscuro de la Broca, La Plata, Cala Vento o -en el sector electrónico o kraut- Svper. Más inclasificable es Lidia Damunt, que tan pronto ejerce de cantautora como rockera fronteriza o publica un hitazo que trasciende géneros como a finales del año pasado sucediera con ‘Bolleras como tú’.