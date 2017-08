Goofies & Goonies: Nathy Peluso, la rapera argenta que surgió del jazz

No es ningún secreto: el rap ha supuesto un verdadero revulsivo para la escena underground de nuestro país, que además contribuye a refrescar la edad del público que asiste a conciertos. También es llamativa la cada vez mayor implicación de las mujeres en ello, mujeres que se muestran fuertes y seguras. Una de las más singulares interesantes es Nathy Peluso. Esta argentina afincada en Madrid, de nombre real Natalia Peluso, ha acotado su propio territorio: con una clara influencia del jazz (se educó musicalmente en esta disciplina) se desmarca del post-dancehall de Bad Gyal, el reggaetón de Ms Nina o el trap-pop de La Zowi. En su canal de Youtube es frecuente ver vídeos con versiones de Ella Fitzgerald, Ray Charles, Patsy Cline…

Sin embargo, esto no quiere decir que estemos ante una artista que se mueva en la ortodoxia de proyectos como Jazzmatazz o Jeru The Damaja. Ni siquiera Lauryn Hill aunque, como ella, combine muy bien en el canto y rapee con soltura y personalidad, con una peculiar dicción que arrastra las vocales, italianizando su acento argetino de manera un tanto cómica: podríamos decir que se trata del reverso femenino de Bejo. De hecho, también comparte con este el gusto por producciones cargadas de resonancias funk y R&B (en su caso, a cargo de Odd Liquor, Zevex o Gese Da O.) que en cualquier caso no dejan de sonar indudablemente contemporáneas.

Además, su flow ronroneante reparte letras ingeniosas, algo enigmáticas y con aspiraciones poéticas, en temas tan instantáneos como ‘Sandía’, ‘Alabame’ o ‘Esmeralda’, con vídeos que conjugan de forma divertida estética vaporwave y VHS, de un amateurismo encantador. Tras haber actuado la pasada noche en los Veranos de la Villa de Madrid junto a Recycled J, aún tendrás una nueva ocasión de verla de manera gratuita en la capital. Será esta noche, en la fiesta de clausura de La Plaza en Verano, en el Matadero de Madrid, junto a Julián Mayorga.