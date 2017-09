FAVX: “Se habla mucho del machismo en el trap / rap / reggaetón y el rock rezuma tanta misoginia y más”

FAVX se embarcan hoy en el Jägermusic Tour, una gira de 6 fechas repartidas por todo el país junto a los recomendables La Plata y las emergentes Goat Girl. El grupo, que actúa también en sitios tan selectos como el Primavera Club y Monkey Week, ha publicado 2 singles de 2 canciones cada uno que pueden remover cosas a seguidores de gente como Thurston Moore de Sonic Youth o Yo La Tengo. La banda, atenta al presente, matiza esas influencias y habla de sus planes futuros en una deslenguada entrevista. FAVX actúan en Madrid hoy 28 de septiembre, en Oviedo el 29, en Donosti el 30, en Valencia el 5 de octubre, en Barcelona el 6 de octubre y en Zaragoza el día 7. Entradas, aquí. Foto: Daniel Jordan Pompa.

Podemos encontrar 2 singles vuestros en streaming, ¿pero qué podemos esperar de los próximos pasos de FAVX? ¿Podéis adelantarnos algo del material nuevo que tenéis maquetado a nivel lírico o estilo?

Esos dos singles salieron de unas grabaciones que hicimos el verano de 2016 con Ojo en ZTA. En aquel momento FAVX no llevábamos ni un año tocando juntos y nuestra idea era grabar un LP que finalmente nunca salió a la luz. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y ahora estamos a una semana de entrar a grabar en Hans Kruger el que va a ser nuestro primer EP: ‘Welfare’, que saldrá editado por un sello nacional. Además Marcos dejó la banda y de momento Elena está tocando con nosotros estos bolos que tenemos por delante.

“Nos espanta lo revivalista, aunque pensamos que es fundamental conocer lo que se ha hecho antes así como escuchar música de ahora”

Hace unos años hubo una oleada de grupos noveles que emulaban el sonido 90s de Sonic Youth y Yo La Tengo. Gente como Yuck o gente como Noise Nebula. Teniendo en cuenta que tenéis un tema llamado ‘Born in the 90s’, ¿os veis un poco en esa onda o vais por libre?

Nos gusta mucho el sonido 90s pero nuestras influencias directas son también bastante actuales. Nos espanta lo revivalista, aunque pensamos que es fundamental conocer lo que se ha hecho antes así como escuchar música de ahora. Somos muy fans de bandas como Slint, My Bloody Valentine, Sonic Youth o Fugazi; pero pensamos que se nos ha linkado al sonido de esa década por el título de ‘Born in the 90s’, que es un tema que simplemente habla del hecho de haber nacido en los 90. Nos gusta pensar que nuestro sonido mama también de cosas como Protomartyr, Dope Body, Car Seat Headrest, Parquet Courts o Show Me The Body.

Pensáis que este estilo define a FAVX u os veis en el futuro haciendo cosas realmente diferentes a lo que ya habéis presentado?

Creemos que con ‘Welfare’ abrimos una puerta a un sonido que nos gustaría seguir explorando en el futuro. A pesar de ser una banda de guitarras, nos gusta pensar que somos versátiles. No nos sentimos cómodos dentro de ningún género musical, ni trabajamos sobre un sonido fijo, aunque sabemos que lo que hacemos suena a punk, grunge o post-hardcore. Nosotros siempre hemos querido tener un grupo de pop, pero eso es algo que no vamos a conseguir jamás.

“Aunque entendemos que en los festivales llegas a mucha gente que no te escucharía de ninguna otra forma, somos muy fans de las salas”

Aparte del Jägermusic Tour estáis nada menos que en el cartel de Primavera Club y Monkey Week, los 3 caracterizados por su buen gusto seleccionando artistas noveles, ¿significa algo especial para vosotros tocar en estos eventos o disfrutáis por igual de todo festival y todo concierto viviente?

Jägermusic nos ha ayudado a llegar a sitios que tardaríamos años en alcanzar y nos ha servido para estar en algunos festivales este verano. Estamos muy contentos de repetir en el Monkey Week y con muchas ganas de tocar en el Primavera Club, además de otros festivales que nos quedan por anunciar.

Toda oportunidad para tocar es buena porque no hay nada que disfrutemos más que enchufarnos y tocar nuestra música. Aunque entendemos que en los festivales llegas a mucha gente que no te escucharía de ninguna otra forma, somos muy fans de las salas, donde tienes a la gente a tu nivel y la sensación caótica de la música es mucho más envolvente.

“El Chico de los Recados vienen del mundo de la música urbana, donde pensamos que ahora mismo hay un contenido audiovisual bastante más interesante que en el rock”

El vídeo de ‘Flowers of the West’ está bastante bien para un grupo novel, ¿qué podéis contarnos sobre él? De quién fue la idea, si disfrutasteis haciéndolo, etcétera.

Quisimos trabajar con El Chico de los Recados porque ellos nunca habían hecho nada para una banda de guitarras, y nosotros queríamos hacer algo distinto. Nos gustaban mucho sus trabajos y además vienen del mundo de la música urbana, donde pensamos que ahora mismo hay un contenido audiovisual bastante más interesante que en el rock. Las ideas que pusimos en común entre todos fueron desde The Blaze, a Cherry Glazerr, pasando por Lorde o Yung Thug.

Hay un momento en el que aparecen globos de colores en el vídeo. ¿Los habéis usado como contraste o en plan irónico? ¿Tiene alguna relación con la letra de la canción?

Contratamos a Canada para que colaborase en el vídeo pero sólo teníamos presupuesto para 2 segundos.



Tengo la sensación de que la gente está asumiendo que la gente joven solo escucha trap y youtubers, ¿cómo lo percibís vosotros? ¿Qué tipo de público tenéis y qué música escuchan vuestros amigos?

Una de las cosas buenas que ha hecho el trap es devolver el lenguaje joven a la música, que creemos que es un terreno en el que el rock está un poco perdido. No es que pensemos que todas las bandas deberían de hablar de lo frustrante que es tener discusiones por whatsapp, pero no entendemos por qué si es algo que forma ya parte de nuestras vidas hemos tenido que esperar a que llegue el trap para hablar de cosas que nos pasan a todos como puede ser eso o estar tirado un domingo por la noche en el sofá viendo shitposting en Youtube. Creemos que el lenguaje altivo y poco realista del rock puede tener parte de la culpa. Y luego se habla mucho del machismo en el trap / rap / reggaetón y el rock rezuma tanta misoginia y más.

Nosotros sabemos que hacemos música de guitarras, pero hablamos de las cosas que nos pasan al bajar a la calle, o las cosas que sentimos todos los días. Para la ciencia ficción, me pongo un disco de Loquillo o me voy al cine.

“El rock simplemente se ha convertido en una mascota de parque de atracciones, algo completamente inofensivo”

¿Creéis que hay una escena lo suficientemente consistente de gente joven interesada por la vieja música alternativa?

Continuando con la respuesta anterior, no pensamos que el rock sea viejo. Shame tienen 19 años, Mourn tienen 20 y Please Wait tanto de lo mismo. El rock simplemente se ha convertido en una mascota de parque de atracciones, algo completamente inofensivo. Parece que tener un grupo de punk consiste en vestir de negro, escribir canciones sobre ciertos temas y tocar de una forma concreta. ¿Cómo va a ser punk algo con reglas? También pensamos que parte grande del problema está en la industria española en general. Si hubiera el mismo interés por la escena emergente como la hay en Inglaterra, otro gallo cantaría.

Habéis dicho en una entrevista que Tinder os salvó de dormir en la calle al tocar en Burdeos, ¿podéis contarnos más? ¿Tan mal se os dio ligar en persona en el recinto después del bolo?

Sólo podemos aclarar que fue un bolo muy surrealista y que al final nadie pilló cacho esa noche. Pero gracias, Tinder.



​​