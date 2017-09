La Plata / Un atasco

Desde que a comienzos de año escucháramos por primera vez ‘Un atasco’, tuvimos claro que la música de los valencianos La Plata tenía cualidades para llegar tanto a seguidores de Triángulo de Amor Bizarro y Juventud Juché como a nostálgicos de Pegamoides y Parálisis Permanente y por supuesto del punk y también el post punk anglosajón. Suelen citar entre sus influencias lo mismo a Eskorbuto que a la Velvet Underground, Big Boys y Joy Division, y en este proyecto en el que han decidido ser abiertamente poperos (“pero pop del bueno”) se muestran más accesibles que en otros en los que se han involucrado.

La Plata es el proyecto comandado por Diego Escriche, quien escribió en solitario ‘Un atasco’ en 2015, subiendo una demo a Youtube con el nombre de 0000000. Dice que le daba “vergüenza”, pero sus colegas fueron convenciéndole del pelotazo que había escrito, colgándolo en su muro a la caza de músicos con los que formar un grupo. Al final se le terminaron uniendo Miguel J. Carmona (batería), con quien estaba en una banda llamada Progreso, y después Patricia Ferragud (teclado sintetizador), Salvador Frasquet (guitarra) y María Gea (bajo). El grupo ha publicado este año en Sonido Muchacho este 7″ muy bien cuidado en su edición física y completamente infeccioso.

Bajo la producción de Carlos Hernández, (Triángulo de Amor Bizarro, Los Planetas), ‘Un atasco’ se revela como un tiro definitivo, algo así como la versión oscura de ‘La fuerza’ de Kokoshca. Si esta canción era un himno sobre salir de noche, ‘Un atasco’ también lo parece en frases como “¿qué hay abierto? / son las mil millones / volver no se te da muy bien” o “¿cuándo saliste? / ¿cuánto tiempo llevas sin tu cama? / pensando en nunca volver”; aunque añadiendo un punto más surrealista (“son graciosas tus idas de olla / tu tumba está en la pared”) y decadente.

Y es que la primera cara B del sencillo recuerda que esto no es precisamente un himno a la gran ciudad. Hay un punto nihilista en las letras de La Plata, algo muy claro tanto en esa canción dedicada a ‘Esta ciudad’ (“¿por qué me siento parte de un lugar que no me importa? / me he atado solo a este pilar / Esto era temporal / y ahora parece permanente”), que concluye “solo quería ver esta ciudad arder / perderme y nunca más volver a aparecer / y verla arder”; y también en la final ‘La luz’, una misteriosa canción más o menos de amor, pero inundada de imágenes confusas y dudas (“me acerco a ti y no puedo ver, tus destellos me nublan / quiero salir al exterior mientras me adentro en la bruma”).

La Plata, que ya graban su primer LP, aún tienen que hacer 10 canciones tan buenas como ‘Un atasco’, pero de momento nos han devuelto la magia que supone quemar un 7″ –que incluye letras, una foto en blanco y negro 100% “nueva ola” y una cuidada portada de inspiración soviética– por sus dos caras. Un placer que la generación trap/Youtube se está perdiendo.

La Plata tocan con Goat Girl y FAVX el 28 de septiembre en Madrid, el 29 en Oviedo, el 30 en Donosti, el 5 de octubre en Valencia, el 6 en Barcelona y el 7 en Zaragoza, como parte del nuevo Jägermusic Tour. Entradas, en Cooncert.

Calificación: 8,1/10

Lo mejor: ‘Un atasco’, ‘La luz’

Te gustará si te gustan: Los Claveles, Parálisis Permanente, los Smiths, una versión más punk de El Último Vecino.

Escúchalo: Spotify