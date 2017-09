¿Han hecho Maroon 5 y SZA el videoclip más absurdo del año?

Después de dirigir el que es probablemente el vídeo pop del año para ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift, Joseph Khan ha prestado ahora sus servicios a Maroon 5 y SZA para dirigir el videoclip de su single conjunto, ‘What Lovers Do’. Y se ha vuelto a superar porque ha hecho el vídeo más absurdo que podría haber hecho para esta canción o para cualquiera.

El vídeo es un festín de efectos especiales más propio de una película de animación que de un single más o menos sensual como el que nos ocupa, y su “argumento” es un “mindfuck” tras otro. Quizá jugando con una doble interpretación del título de esta canción que habla sobre “lo que hacen los amantes”, Khan ha puesto a Adam Levine y SZA a hacer cosas de pareja como surcar los mares en moto acuática, jugar en el casino, correr por un bosque o surfear.

Aunque parece que todas estas cosas son más o menos normales, Khan las hilvana en el vídeo de manera que den pie a situaciones tan surrealistas como que, al caer al mar, SZA se convierta en sirena, o que Levine corra en una carrera junto a un dinosaurio. También hay animales que cantan la canción y el vídeo se remata con un homenaje a King Kong completamente random.