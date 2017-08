Maroon 5 y SZA hacen lo que hacen los amantes

Para los malpensantes, quizá la sonora rajada de Adam Levine contra los MTV VMAs de hace un par de días no tenía otro objeto que captar algo de atención sobre el hecho de que él y su grupo, Maroon 5, estaban a punto de lanzar un nuevo single, que acaba de estrenarse. Se trata de una colaboración con la interesante artista de R&B SZA, que acaba de lanzar su recomendable primer disco largo, ‘Ctrl’.

La canción, que está compuesta por Levine junto a Starrah (reciente colaboradora de Rihanna –‘Needed Me’–, Drake –‘Fake Love’–, Katy Perry –‘Swish Swish’– o Calvin Harris –‘Feels’–) y producida por Ben Billions (The Weeknd) y Jason Evigan (Madonna), es un artefacto de funk-pop suave y seductor que, por simple que parezca, parece destinada a convertirse en un nuevo éxito.

Y es que, por forzada que pueda parecer la pátina modernuca de sus nuevas canciones, la fórmula les está funcionando tan bien como siempre: por bobalicón que sonara el estribillo de ‘Don’t Wanna Know’ –con Kendrick Lamar como invitado, no lo olvidemos– o por impostada que pareciera ‘Cold’ –junto a Future–, ya se han convertido en nuevos éxitos comerciales para los autores de ‘Moves Like Jagger’ o ‘She Will Be Loved’. Su huída hacia sonidos contemporáneos para no convertirse en un grupo para nostálgicos y captar un público más joven parece que les está saliendo bastante redonda.