Adam Levine de Maroon 5 se despacha a gusto contra los MTV VMAs

Unos premios como los MTV Video Music Awards rara vez dejan satisfecho a todo el mundo, si bien esta vez parecía que sus actuaciones no habían estado mal, los premios, con Kendrick Lamar y Ed Sheeran como grandes ganadores de la noche, parecían dejar poco lugar a la crítica y, además, se realizó un alegato contra la supremacía blanca y se tendió la mano a aquellos que, como los tristemente desaparecidos Chris Cornell y Chester Bennington, se plantean el suicidio.

Sin embargo, nada menos que a Adam Levine, vocalista de Maroon 5 –al que paradójicamente hemos visto subido a las tablas de ese mismo escenario hace no tanto tiempo–, no parece haberle gustado del todo la gala de anoche que calificó como “totalmente horrible”. En un par de tuits, destacó el hecho de que se interrumpiera la interpretación de ‘Issues’ a cargo de Julia Michaels –que es muy amiga suya y por cuya victoria como mejor nueva artista hizo campaña– para ir a publicidad y que, en cambio, se dejara completa una “no-interpretación” de Lorde. La verdad es que no le falta razón, pero sorprende viniendo de un grupo con una presencia tan habitual en la cadena y estos premios como el suyo. Aunque bien es cierto que no ganan uno de estos premios desde 2004, cuando se les categorizó como “banda revelación”. A ver si va a ser esto lo que le pica al bueno(rro) de Adam…

Maroon 5, por cierto, están a punto de estrenar otro nuevo single tras el exitoso ‘Don’t Wanna Know’ –con Kendrick Lamar– y ‘Cold’. Se trata de ‘What Lovers Do’, una colaboración con la artista R&B SZA que se presenta el próximo miércoles 30 de agosto.

It's always exciting to see how utterly horrible the VMAs will be. They really delivered so far this year. #HOLYFUCK — Adam Levine (@adamlevine) August 28, 2017