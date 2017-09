El nuevo vídeo de Ezra Furman predijo el pandemonio de Charlottesville

Ezra Furman ha sacado una canción nueva, ‘Driving Down to L.A.’, que ya puede escucharse en las plataformas de streaming y es su primer single desde que su anterior disco, ‘Perpetual Motion People‘, se publicara en 2015. Es una canción de glam-rock desgarrada y dramática de la que destaca la suciedad de su arreglo electrónico.

El vídeo de ‘Driving Down to L.A.’, dirigido por Joseph Brett, se ha rodado en Virginia y cuenta la historia de dos amigos “queer” que escapan de un grupo de supremacistas blancos, sin embargo Furman insiste en que el parecido del vídeo con la tragedia acontecida en Charlottesville hace unos meses es una coincidencia. Furman escribe: “habíamos planeado grabar el vídeo en Virginia mucho antes de que supiéramos que se celebraba una marcha derechista en Charlottesville, así que tuvimos la extraña experiencia de hacer un vídeo sobre escapar de los supremacistas blancos al tiempo que todo el país hablaba de ellos y el presidente se negaba a condenar inequívocamente la supremacía blanca”.

Furman sigue: “es terrible ver florecer de nuevo las raíces de la América supremacista, por no hablar de la misoginia, la fobia al colectivo queer y el anti-semitismo que suelen ocurrir al mismo tiempo. Pretendo que esta canción, el vídeo y mi carrera entera sean una protesta contra esas actitudes. Este vídeo va sobre cómo el miedo se convierte en violencia. No hace falta decir que no defiendo disparar a un coche lleno de gente, sean supremacistas furiosos o no. El vídeo es una fantasía y una pesadilla. Creo que encaja con la pesadilla cultural que vivimos ahora mismo y de la que espero nos levantemos pronto”.