The Killers son número 1 en Reino Unido y Estados Unidos

No pueden quejarse The Killers de que sus fans se hayan olvidado de ellos desde que publicaran ‘Battle Born’ en 2012. Aquel disco no fue recibido demasiado bien (tampoco el segundo largo de Brandon Flowers en el ámbito comercial), pero sus conciertos festivaleros en estos años sí lo han sido y está claro que sus seguidores no se han marchado a ningún lado.

El quinto álbum de The Killers es número 1 directo tanto en las listas británicas como en las de su país, Estados Unidos, donde por cierto hasta ahora nunca habían sido top 1. ‘Wonderful Wonderful‘ ha vendido casi 52.000 unidades en el país británico, convirtiéndose en el quinto disco de The Killers que es número 1 en este lugar. Sí, todos sus discos han sido número 1 en Reino Unido, incluido ‘Hot Fuss’, que lo lograba en su 31ª semana. Es cierto que las cifras de ventas en Reino Unido de sus 3 primeros álbumes son inalcanzables -‘Hot Fuss’ ha vendido 2,223,300 copias solo en este país, ‘Sam’s Town’, 1,532,139 y ‘Day & Age’ 1,286,335-, pero con las ventas en horas bajas por el empuje del streaming, 52.000 unidades en una semana no está nada mal. Y para muestra de la devoción británica por los americanos, recordar que los dos discos de Brandon Flowers también han sido top 1 en las islas, y muy especialmente que ‘Mr Brightside’ lleva la friolera de 184 semanas en el top 100 británico.

En Estados Unidos, como decíamos, The Killers nunca habían sido número 1 hasta ahora, pero esta semana sí lo consiguen gracias a las 118.000 unidades vendidas en siete días por ‘Wonderful Wonderful’. Su debut ‘Hot Fuss’ fue triple platino pero nunca pasó del puesto 7 en el Billboard 200, mientras que ‘Sam’s Town’, un par de años después, quedó en el puesto 2.