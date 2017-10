Carolina Durante, ese olor a espíritu adolescente

Desde hace meses andábamos tras la pista de Carolina Durante, un nuevo grupo de Madrid que captaba la atención de aquel que les escuchaba (en Bandcamp apenas tienen una demo de un tema llamado ‘Necronómicon’) o veía (en contados vídeos en directo) de manera inmediata. La intuición de que pueden ser grandes es muy fuerte y no se les ha escapado a la gente del sello Sonido Muchacho, que publicará su primer EP en las próximas semanas. La introducción del grupo que hacen en la nota de prensa es tan atinada y emocionada que merece la pena reproducirla –las negritas son nuestras–:

“Quizá no os suene de nada Carolina Durante, ni lo conozcáis, pero nosotros no tuvimos ninguna duda cuando fuimos a su primer concierto –hace unos meses en la sala Juglar de Madrid [Nde: por suerte, hay vídeos de ese show en Youtube que dan testimonio]– que este era el futuro: jóvenes de 20 años que sonaban como si nunca hubieran ensayado juntos, como si no tuvieran instrumentos, como si no hubieran encendido un amplificador… pero madre mía, ahí estaba la fuerza, la rabia, la actitud, y unas letras que hablaban de verdad, a la cara, sin aparentar y sin tonterías. Ellos eran Diego (voz), Martín (bajo), Juan (batería) [Nde: Pedrayes, guitarrista de Axolotes Mexicanos, y Mario (guitarra), y posiblemente, sean lo más interesante que le ha pasado a la ciudad de Madrid en muchos años.

Carolina Durante son el grupo que siempre quisimos fichar, porque siempre, aunque no les conocíamos, quisimos escuchar: himnos directos, retratos de una vida contada a través de unas letras alucinantes y sin complejos; la voz alta, que se entienda, se oiga, y nos llegue muy adentro”.

Hoy presentan el primer adelanto de ese disco, llamada ‘La noche de los muertos vivientes’ y que es presentada como uno de los himnos del año 2017. ¿Es mucho decir? Claro, pero no anda desatinado, porque la sencillez de la propuesta es directamente proporcional al magnetismo y la inmediatez que desprende este relato de una noche de farra cuesta abajo, entre la actitud punk de Los Nikis, esa ira contenida que remite a los primeros Punsetes y cierto aura de respuesta madrileña a El Último Vecino –aunque solo sea por los bailes del carismático Diego–. Citando, una vez más, la nota de prensa, “igual os molesta la voz, la forma de cantar de Diego, el sonido chicharrero de guitarra, la batería, o el vídeo os parece una mierda… igual no os gusta nada… Pero (…) a nosotros nos puso los pelos de punta, y eso, desgraciadamente, no pasa casi nunca”.

Carolina Durante tendrán un buen examen de sus auténticas capacidades el próximo 14 de octubre en la sala El Sol de Madrid, donde acompañarán a Jay y Tigres Leones en la presentación del nuevo disco de estos últimos.