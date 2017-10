Miley Cyrus actúa con Adam Sandler y dedica ‘No Freedom’ de Dido a las víctimas del tiroteo en Las Vegas

Miley Cyrus ha publicado nuevo disco esta semana, un ‘Younger Now’ que pese a los buenos -que no brillantes- resultados de su single principal, ‘Malibu’, apunta a lograr ventas regulares para su autora, así como críticas no especialmente entusiastas. Puedes leer la valoración de JENESAISPOP aquí.

Enfrascada en la rueda promocional de ‘Younger Now’, Cyrus ha acudido esta noche al programa de Jimmy Fallon para actuar y ser entrevistada y también para rendir homenaje a las víctimas del brutal tiroteo en Las Vegas, que ha dejado 59 muertos y más de 400 heridos. Con este propósito, Cyrus ha actuado con el actor Adam Sandler y ha realizado una versión de ‘No Freedom’ de Dido, que ya había hecho en el pasado.

En el resto de su paso por Jimmy Fallon, Cyrus ha jugado a un juego musical consistente en cantar canciones famosas en otro estilo (ha hecho ‘Bodak Yellow’ en clave pop) y también ha interpretado su éxito ‘The Climb’ y su nuevo tema ‘Week without You’. También ha hablado sobre la tragedia de Las Vegas: “¿qué significa la música si no puedes ir al concierto de tu artista favorito sin temor a que haya violencia o a perder a un ser querido? No podemos tener libertad si vivimos con miedo”.