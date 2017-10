La novia a la fuga Tove Styrke huye hacia sí misma en el vídeo de ‘Mistakes’

No contenta con haber publicado una de las claras candidatas a nuestra lista de mejores canciones del año, ‘Say My Name’, la sueca Tove Styrke ha sucedido a este tema recientemente con otro igual de bueno o puede que mejor, ‘Mistakes’, que además de contar con una producción exquisita destaca por su extraño estribillo, que arranca a capella autotune mediante.

‘Mistakes’ fue nuestra canción del día en el día de ayer, y hoy miércoles Styrke publica su videoclip, que se ha rodado en la isla de Gotard, en Suecia con Joanna Nordahl tras la cámara. En el vídeo, Styrke juega con el mensaje de la canción “haces que quiera cometer errores” para presentarse como novia a la fuga desde el interior de una iglesia, que no tarda en escapar (tirándose por una ventana) para huir lo más lejos posible de su “error”. ¿Su destino? Una “rave” a la intemperie con otras novias a la fuga.

En palabras a The FADER, Styrke explica que la novia a la fuga de su vídeo no “huye” de su error sino que más bien “regresa a sí misma”, puesto que ‘Mistakes’ es una canción “sobre aceptar tus malas decisiones y dejarte llevar y no intentar ser perfecta”. Sobre su tercer disco ni mu a pesar de que en su momento Styrke dijo que lo tenía casi terminado y que todas sus canciones serían hits.