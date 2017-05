Tove Styrke presenta vídeo para ‘Say My Name’ y dice que todas las canciones de su nuevo disco son hits

Ya hay vídeo para la canción más “cool” del momento y el mejor ‘Say My Name’ desde ‘Say My Name’ de Destiny’s Child. Es el nuevo single de Tove Styrke, la joven sueca autora de ‘Kiddo’. ‘Say My Name’ presenta su tercer disco, que no se ha anunciado todavía y de hecho no se ha terminado, pero que debería llegar este año si los dioses del pop se apiadan de nosotros.

Bajo la dirección de Daniel Skoglund, Tove Styrke presume en el vídeo de ‘Say My Name’ una serie de estilismos entre retro y vanguardistas al tiempo que baila -a su manera- y posa frente unos espejos. El vídeo tiene gracia hasta la mitad, cuando te das cuenta de que va a seguir pasando lo mismo todo el rato hasta que termine, conque sirve más de mero fondo visual que de elevador de la canción -que es lo que tendría que hacer un vídeo, supuestamente-, pero es efectivo y le da un nuevo aire a este tema que se pega como un chicle y que suena como un single de los importantes, de los que hacen carrera.

En una entrevista con BBC, Styrke ha dicho que no ha terminado su disco porque hacer música pop es como “intentar resolver un puzzle en el que todas las piezas han de encajar”. También ha asegurado que será un disco escapista: “con todo lo que está pasando ahora mismo, escribo para escapar el mundo, quiero poder desconectar y pasármelo bien un rato”. Por cierto, dice que nos esperan una buena cantidad de hits por su parte: “creo que todas las canciones que he escrito hasta ahora podrían ser singles”, detalla. “Voy a sonar muy creída, pero me da igual: soy una princesa del pop”. ¡Lo eres, Tove!