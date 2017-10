La canción del día: Tove Styrke hace que los “Errores” merezcan la pena

Tove Styrke ya tenía un hueco reservado en nuestra lista de mejores canciones de 2017 gracias a la espléndida ‘Say My Name’. Pero el single que ha sacado hace un par de semanas, ‘Mistakes’, es una sólida competencia para aquella. La autora sueca, conocida sobre todo desde la edición de su interesante disco ‘Kiddo‘, está dando pasos de gigante como compositora, aquí acompañada por Elof Loelv, quien ha trabajado para Rihanna (en ‘Stay’, nada menos), Zara Larsson o Icona Pop.

‘Mistakes’ es una canción muy bien estructurada gracias a unas estrofas muy funcionales camino a un pre-estribillo que engancha cosa mala (“Oh baby give me highs and lows / wanna get close, no clothes”) y que tras la repetición de este, presenta una batucada que lleva a su vez hasta el gran estribillo de la composición, que no se desarrolla a capella pero casi. En boca de Styrke, ese “me haces querer cometer errores / me encanta lo agridulces que saben” no puede resultar más sensual. Por su parte, la paleta de sintetizadores es también muy atractiva. Quizá estoy sugestionado por el regreso de Lali Puna, pero más que a los 80 de unos New Order o unos Human League, hay uno bastante aflautado en la canción que me lleva al revival moderno de los 80 que a principios de siglo representaba gente como Figurine, Styrofoam (también de Morr Music) o Freezepop.

En la nota de prensa que su equipo nos ha remitido sobre la canción, hay unas declaraciones en las que Styrke explica el tema: “A veces necesitamos el caos para sentirnos al mando (…) ‘Mistakes’ puede ser sobre una persona o tú misma o la vida en general. Pero supongo que la idea es que no necesitas ser perfecta y que hay algo valioso en dejar ir a la persona que crees que eres o deberías ser. Quizá no todos los errores son errores”.

