Wolf Alice y Matt Healy de The 1975 tienen un problema y no es Shania Twain

Wolf Alice compiten esta semana por el número uno en Reino Unido contra Shania Twain y la carrera entre ambos está tan ajustada que Matt Amey, batería de Wolf Alice, ha publicado una carta en redes sociales para instar a sus fans a que compren su disco de manera que Twain no vuelva a ser número uno como en los tiempos de ‘Man, I Feel Like a Woman!’.

De manera similar, el cantante Matthew Healy de The 1975 (que también saben lo que es ser número uno) ha querido apoyar la iniciativa de Wolf Alice y ha acudido a Twitter para animar a sus propios fans a que compren ‘Visions of a Life’, aunque con más mala baba (al fin y al cabo el asunto no le concierne a él). Lo ha hecho en un tuit que lee: “¿de verdad dejaremos en Reino Unido que la vieja guardia gane a la nueva en el número uno? ¡Os necesitamos de verdad en esto!”

Aunque ‘Visions of a Life’ es un buen disco, y probablemente merezca el número uno, el método que Wolf Alice y su amigo Matt Healy de The 1975 han usado para animar sus ventas es cuestionable. En primer lugar, ambos textos denotan un “ageism” palpable en el modo en que desprecian a Twain por ser una artista veterana. Amey compara a Twain con el payaso de ‘It’, como si su “comeback” diera igual de miedo, al haber vendido Twain ya millones de discos, y Healy directamente llama a Twain “vieja guardia” en contraste con la “guardia” joven, fresca y renovada que supuestamente representan Wolf Alice. ¿Es que Twain no merece ser número uno con 52 años? ¿Se supone que su tiempo ya ha pasado?

¿O será que es poco “cool” perder contra una súperestrella country?

Casi igual de rara es la parte final de la carta de Amey: “si no tienes una copia de ‘Visions of a Life’ y te gustaría pillarte una esta semana, te amaría por siempre si lo hicieras, no por el número uno sino porque estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, me gusta mucho el disco y me encantaría que a ti también”. ¡Evidentemente que todo esto es “por el número uno”! Wolf Alice no engaña a nadie: aunque sea un grupo “indie”, su objetivo ahora es el mismo que el de Twain, que es vender el mayor número de discos posible. Además, Twain también estará encantada con su disco, por mucho que Amey suponga que no.

Twain, que volverá a ser número uno, no se sabe si en Reino Unido, pero desde luego sí en Estados Unidos y Canadá, ha sacado esta semana su primer disco en quince años, un ‘Now’ que ha venido marcado no solo por el tiempo sino también por la enfermedad de Lyme que padece su autora y por la cual estuvo a punto de perder la voz (Twain hubo de ser operada de las cuerdas vocales en 2012).