Duolingo aclaran que ellos no cantan ‘New Rules’

Duolingo es una página web y app interactiva dedicada al aprendizaje de idiomas que posiblemente muchos de nuestros lectores conocerán o habrán usado alguna vez para aprender inglés, francés, italiano o cualquier otro idioma presente en su base de datos. Se ha popularizado en los últimos años en parte gracias al boca a boca.

El parecido del nombre de Duolingo con el nombre de la cantante británica Dua Lipa ha obligado a la web de idiomas a acudir a Twitter para aclarar una confusión, que ellos son quienes cantan ‘New Rules’. “Para que quede claro, nosotros no hemos cantado ‘New Rules’. A quien hay que acreditar es a Dua Lipa. Pero si queréis cantar en francés o en inglés, estáís en el sitio adecuado”. Dua Lipa ha retuiteado el tuit de Duolingo.

‘New Rules’ ha dado este año a Dua Lipa el mayor éxito de su carrera gracias a su entretenido videoclip. El tema supera las 240 millones de reproducciones en Spotify, es la segunda canción más escuchada en esta plataforma en estos momentos y ha sido número en Reino Unido (donde permanece en el top 10) y abierto a Lipa al mercado estadounidense. También es top 20 en España.

Lipa empieza mañana 5 de octubre su gira mundial, que arranca en Reino Unido y pasará por Europa, Estados Unidos, América Latina y Australia. Presentará su exitoso debut, que además de ‘New Rules’ contiene otros seis singles anteriores casi igual de buenos como ‘Be the One’, ‘Blow Your Mind (Mwah)’ o ‘Hotter than Hell’.

To clarify, we didn't sing “New Rules”. Credit goes to @dualipa. But if you want to sing it in French or Spanish, you’re in the right place. https://t.co/YH239XdDjF

— Duolingo (@duolingo) 4 de octubre de 2017