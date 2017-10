U.S. Girls enmascara de euforia disco su crítica al gasto militar de Estados Unidos

U.S. Girls ha publicado el primer single de su nuevo disco, que de momento no se ha anunciado, pero sucederá al notable ‘Half Free’, editado en 2015. ‘Mad as Hell’ es una canción de disco clásico, un poco Baccara, que se colocará rápidamente entre las más escuchadas de Meg Remy en Spotify por su carácter abiertamente pop.

A pesar de su infecciosa euforia disco, ‘Mad as Hell’ es una canción política y sirve de crítica al gasto militar de Estados Unidos. Es un “llamada a la acción a favor del pacifismo”, como indica la nota de prensa. Remy ha dirigido su vídeo junto a Emily Pelstring y es tan irónico como acostumbra su autora: este tiene un marcado carácter retro y es una sátira de la propaganda militar y patriótica de los Estados Unidos de los años cincuenta y sesenta.

La letra sitúa a Remy en un pasado bélico sin determinar, en medio de una guerra que “seguía sin parar”. “Dejé mi tierra y vi cómo tu cabello hacía canas, y adquiría ese tono masculino y estresado”, canta en ‘Mad as Hell’. “Te quedaba bien, nadie podía descubrir por qué, pero las mentiras brillaban en tus ojos, al tiempo que eras el primero en la cola para apuntar con ese aparato bien arriba, el arma de preferencia del cobarde… pero tu sonrisa es de ganador y húmedos sabes cómo dejarles”.