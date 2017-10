Bob Esponja explica los discos de Radiohead y Jonny Greenwood aprueba

El pasado 12 de agosto llegaba a Youtube un divertido vídeo en el que Bob Esponja “explica” los discos de Radiohead a través de escenas seleccionadas para cada disco del grupo. El vídeo está ahora de actualidad pues el propio Jonny Greenwood, integrante del grupo, lo ha compartido en su cuenta de Twitter, escribiendo que es “perfecto en muchos sentidos”. Así que el vídeo ya tiene la aprobación de un integrante de Radiohead.

El vídeo recopila escenas de la serie y las vincula a cada disco de Radiohead, de manera que representen una descripción gráfica de lo que el grupo de Thom Yorke creó en cada momento. Así, ‘Pablo Honey’ es el disco “vamos a sentarnos alrededor de una hoguera a cantar canciones de hoguera” de Radiohead, ‘OK Computer’ es el disco sobre las miserias del avance tecnológico y ‘The King of Limbs’ es el disco “no entiendo nada”.

Aunque la gracia del vídeo es esperar a que salga tu disco de Radiohead favorito a ver con qué escena de Bob Esponja lo ha relacionado su creador, lo cierto es que la descripción de ‘Amnesiac’ “el free jazz es un gusto adquirido” bien puede ser la cumbre de este divertido vídeo. ¿Y a nadie se le ha ocurrido replicarlo con otras discografías?

Each Radiohead album described with Spongebob https://t.co/mCCuQLd0TR is perfect in so many ways….

— Jonny Greenwood (@JnnyG) October 9, 2017