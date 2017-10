El tiempo se mueve muy deprisa, también para comprar leche, en el nuevo vídeo de Django Django

Django Django han compartido los detalles de su tercer disco, que llevará por título ‘Marble Skies’ y saldrá el 28 de enero. NME recoge declaraciones del cuarteto inglés en las que este asegura que el álbum explora “territorios inexplorados”, incluyendo una variedad de estilos musicales como el “krautrock, el pop de verano, el dancehall, el jazz fusión y más”. Se dice que es un disco “más conciso y enfocado que el anterior”.

No son territorios inexplorados precisamente los que encontramos en el primer single de ‘Marble Skies’, un ‘Tic Tac Toe’ abiertamente pop, de melodía más soleada que el sol, y ritmo rockabilly que no llamaría demasiado la atención en ‘Born Under Saturn‘. El tema puede recordar a otras canciones antiguas de Django Django como ‘WOR’ (incluida en su debut) y comparte con esta cierto fondo psicodélico vinculable a Animal Collective.

‘Tic Tac Toe’ se presenta con un videoclip frenético, dirigido por John Maclean, director de la aclamada ‘Slow West’ (2015), que el grupo describe así: “podría ir sobre el fin de la era de los juegos recreativos en la playa, sobre el tiempo que se mueve muy deprisa, el amor y los juegos, el horror y la felicidad… pero en realidad va sobre un tío que va a comprar una botella de leche para hacerse té”.

‘Marble Skies’:

01 Marble Skies

02 Surface To Air

03 Champagne

04 Tic Tac Toe

05 Further

06 Sundials

07 Beam Me Up

08 In Your Beat

09 Real Gone

10 Fountains