10 joyas perdidas en el cartel de Monkey Week 2017

Monkey Week Son Estrella Galicia se celebra esta semana en Sevilla con grandes nombres entre sus actuaciones como Swans, Princess Nokia, Rocío Márquez, Ms. Nina, Mueveloreina y otros imperdibles de los que ya os hemos hablado. Sin embargo, si Monkey Week se caracteriza por algo es por predecir la música del futuro, y en ese sentido es igual o incluso más interesante que nos sumerjamos en aquellos talentos de los que no hemos oído hablar tanto. Junto a gente habitual de nuestras páginas como Lowlight, Brigitte Laverne, Los Hermanos Cubero, Terry vs Tori o The Zephyr Bones, entre muchísimos otros, hoy destacamos a estos otros 10 artistas. Más información, en la web oficial, y entradas, en Ticketea.

Escorpio

Una de las características de Monkey Week es que más que un festival es una feria que, a modo de SXSW, permite a ciertos grupos actuar en varios escenarios en distintos momentos. Uno de esos casos es el del trío mallorquín Escorpio, que ha montado su personalidad sobre el sonido ochentero de gente como Golpes Bajos y Décima Víctima, acercándose por tanto también a gente más reciente como Comando Suzie o Extraperlo. No es de extrañar que el proyecto de Toni Cobretti actúe en el Escenario Canada el viernes 13, aunque antes podremos verlos también el jueves 12 en Alameda de Hércules.



Gastmans & Morgan

Otro de los primeros artistas que podremos ver, en concreto este mismo jueves 12 de octubre a eso de las siete de la tarde, es el proyecto del hispano-belga Álvaro Gastmans, procedente de la escena malagueña pero ahora afincado en Sevilla, que publicaba el año pasado ‘bruit en images’ tras haberse dado a conocer al frente de diversos proyectos. En él la chanson heredada de su origen belga se encontraba con la electrónica más psicodélica, a lo que contribuía el buen hacer del norteamericano Drew Morgan. En el disco se reinventaba el repertorio de Gastmans pasándolo por un filtro de synth-pop apocalíptico que además es ayudado por los videoartistas Dori&Grey, a quienes ha inspirado el cine mudo, y la obra de Buñuel o Renoir.



Vera Fauna

Hace escasos días se estrenaba el primer videoclip de Vera Fauna, un grupo sevillano que publicaba este verano su primer EP ‘Relieve’. Sus 5 canciones se mueven entre la psicodelia más pop y los riffs de guitarra más cristalinos y surferos, dejando temas con tanta pegada como ‘Quiebro y nada’ o ‘Planeta rojo’. Actúan también el jueves 12 hacia las 21.00.



Medalla

El jueves en el escenario Jägermusic veremos a Bronquio con Kaixo DJ; el viernes a talentos de los que ya os hemos hablado como Los Voluble, Kaixo, One Path, Rrucculla o Tversky; y el sábado Kelly Kapowsky, The Zephyr Bones, La Plata y Vulk. Cerrarán a eso de las 23.00 este espacio los emergentes Medalla. Se trata del nuevo proyecto de dos ex miembros de The Saurs junto a otros dos colegas de Barcelona, que han debutado este otoño con un disco de 9 canciones editado por El Segell de Primavera Sound. Dicen sin pudor que les define su gusto por los trucos del heavy ochentero y el AOR, pero hits como ‘Montaña cruces’ no se le escaparán a ningún seguidor de Ocean Colour Scene o los primeros Sidonie.



Os amigos dos músicos

Nacidos como banda de acompañamiento de O Neno Elliott (Daniel Alonso), los gallegos Os amigos dos músicos comenzaron después a funcionar como banda independiente, editando en 2016 su debut en Gran Derby Records. Se trata de canciones que ahondan en el folk anglosajón que tanto inspiraba a gente como The La’s o R.E.M. (ningún fan de estos puede ignorar ‘Fóra do meu control’), pero también el folclore propio, rescatando un par de adaptaciones, como la fantástica ‘A banda’, compuesta por Suso Vaamonde sobre letra del poeta Manuel María, y ‘O maio’, un clásico de la música gallega que cantó Luis Emilio Batallán sobre letra de Celso Emilio Ferreiro.



Salto

El sábado 14 de octubre de madrugada será el turno de que Salto presente las canciones de su nuevo disco ‘Far from the Echoes’. Si con temas de su álbum homónimo como ‘Girl’ pudieron meterse en el bolsillo a seguidores del pop sesentero más accesible en la estela de Astrid, con temas nuevos como ‘Hopefully’ tocarán la fibra sensible de los fieles a la canción de hoguera del Nick Drake más acústico. El proyecto de Germán Salto se vincula también con las sonoridades de los Beatles más románticos en canciones como esa ‘Everything’ a piano, y con el indie pop de Teenage Fanclub y Real Estate en la espléndida ‘Home Again’.



Druso

Dice la organización de Monkey Week que “ha nacido un nuevo geniecillo del pop psicodélico”, y puede ser cierto tras escuchar el EP de 3 canciones que el gallego Robert Graves ha subido a las plataformas de streaming bajo el nombre de ‘Being Broke as a New Trend’. El single ‘Passing Breeze’ conecta con la vena más lo-fi de los Strokes o sus proyectos paralelos (Little Joy, Albert Hammond Jr), pues ambos beben de influencias sesenteras como The Kinks, The Byrds o The Beatles; así como con otros artistas como Mac DeMarco o Adam Green. ¿No podría haberse titulado un disco de este “estar arruinado como nueva tendencia”. Druso también actúa el sábado 14 en Monkey Week.



Fabian Brusk-Jahn

Otro de los artistas que actuará en 2 ocasiones es Fabian Brusk Jahn, que ha abandonado la escena del punk y el hard-rock escandinavo como vocalista de Death by Armborst para darse a conocer como cantante de folk. Sus EP’s en solitario no tienen nada que ver con la fiereza de ‘In Dreams‘, sino que se sumergen en las ambientaciones intimistas de Elliott Smith, Jeff Tweedy o Eddie Vedder en acústico. Se le podrá ver tanto el viernes 13 como el sábado 14.



The Wheels

Conocidos como “los Beatles mallorquines”, The Wheels han publicado este año un segundo disco que no evita las comparaciones con los genios de Liverpool en canciones como ‘Mr Hyde’, que ya ha triunfado en las plataformas de streaming, o ‘Dream On’, que también podríamos relacionar con los Tame Impala más oníricos. Tocan el sábado a la hora de comer, justo antes de lo que promete ser el divertido concierto de Camellos.



La Big Rabia

Mención especial merece la presencia de artistas de Latinoamérica, gente como Amanitas o The Big Rabia, un dúo de Chile formado por Sebastián (Puñete) Orellana e Iván (Vaniv) Molina, últimamente afincado en Sevilla. Su repertorio se debate entre el underground áspero que aportan las guitarras fronterizas y las grabaciones lo-fi con el espaldarazo de las melodías tradicionales. Canciones como ‘No hay demonios’ o ‘Vete ya’ son como clásicos de hace cuatro décadas, solo que aquí aparecen pasadas por un ligero prisma no solo más Calexico sino definitivamente más Bad Seeds, con quienes coincidieron en un Primavera Sound. Su disco homónimo ‘La BIG Rabia’ del año pasado fue producido por Pedro de Dios (Guadalupe Plata). La Monkey les espera tanto jueves como sábado.