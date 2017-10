Mabel detalla su “mixtape”, que incluye versión de Drake, y comparte ‘Begging’

Mabel, una de las promesas del pop británico de los últimos años gracias a canciones como ‘Finders Keppers’ o ‘Thinking of You’, entre el dancehall y el R&B contemporáneo, y quien además resulta ser hija de la rapera Neneh Cherry, publica su nueva “mixtape”, ‘Ivy to Roses’, este viernes 13 de octubre. ‘Finders Keppers’, su canción más escuchada en Spotify, se incluye en la colección, así como ‘Begging’, que se acaba de estrenar.

Acorde al estilo de ‘Finders Keepers’, ‘Begging’ se sirve de un pegadizo “riddim” dancehall y una de melodía dramática para contarnos una historia de desamor sobre un hombre inseguro que no se decide a expresar sus sentimientos por Mabel. “Has estado absorto en ti mismo durante meses, no me has podido querer ni una sola vez, y ahora intentas que me quede”, canta la artista, “así que quiero verte de rodillas, quiero verte suplicar”.

Curiosamente, ‘Ivy to Roses’ incluirá una versión de uno de los reyes del dancehall contemporáneo, Drake, concretamente de su reciente éxito ‘Passionfruit’. ¿Será la manera de Mabel de reconocer a Drake como una de sus mayores influencias?

‘Ivy to Roses’:

01 Come Over

02 Begging

03 Finders Keppers (feat. Kojo Funds)

04 Ivy

05 Low Key

06 Roses

07 Weapon

08 Passionfruit

09 Finders Keepers (feat. Kojo Funds, Burna Boy & Don-E) [Remix]