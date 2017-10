La canción del día: MNEK y Riton referencian en la gran ‘Deeper’ a C+C Music Factory

Ni Beyoncé ni mucho menos Madonna. Quien ha terminado dando un hit a MNEK ha sido Zara Larsson, y así, ‘Never Forget You’ se acerca ya a los 500 millones de reproducciones en Spotify. El dance noventero sigue siendo el protagonista de la nueva canción que este artista y productor ha presentado este viernes en compañía de Riton y el House Gospel Choir, cuyo nombre lo dice todo.

Riton es un productor de house británico que el año pasado conseguía su primer top 20 en Reino Unido casi a los 40 años con un tema llamado ‘Rinse & Repeat’. Y ahora vuelve a intentarlo con este pelotazo de gran estribillo “let’s get down, let’s get down, let’s get deeper” que tiene ese punch llenapistas que ‘Living for Love‘ (featuring MNEK) parecía evitar, y del que su co-productor Diplo se desquitó en la fantástica y divertidísima ‘Be Right There’.

Por su parte, el londinense House Gospel Choir, que ha colaborado con The Kooks o Labrinth, pone, aparte de por supuesto los coros y el obligado puente, un “pride (a deeper love)” que referencia claramente el tema de 1991 así llamado de C+C Music Factory. Recordado sobre todo por “Everybody Dance Now”, el dúo de productores (David Cole falleció en los 90, es el destinatario de ‘One Sweet Day’ de Mariah Carey y Boyz II Men) también tuvo otros hallazgos como este “Pride” que en 1993 versionó la mismísima Aretha Franklin para la banda sonora de ‘Sister Act 2’. Como curiosidad, en principio no era más que una cara B de su estrafalaria versión de ‘Pride’ de U2. ¿Quién iba a decirles que iban a ser sampleados por gente tan famosa como Tiësto y Anastacia y ahora referenciados por gente semi underground como Riton y MNEK?