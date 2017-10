Las series más devoradas de Netflix en España, Reino Unido y Estados Unidos

Desde que Netflix ha llegado a nuestras vidas -y anda que no costó que llegara a nuestro país- el modo de consumir series ha cambiado. Al igual que otras plataformas como Movistar+ o Filmin, se ofrece al espectador la oportunidad de consumir una serie de una tacada en lugar de semana tras semana como se había visto hasta ahora. En los últimos días ha aparecido en medios internacionales la lista de series más devorados en plan maratón, más consumidas durante las primeras 24 horas desde que son subidas a esta plataforma, y ahora es el turno de conocer cuál es el top español.

Si en Reino Unido el top estaba copado por ‘Marvel – The Defenders’ seguida de ‘Las 4 estaciones de la chicas Gilmore’ (número 1 en Estados Unidos) y ‘The Seven Deadly Sins’, casi lo mismo sucede en España, si bien con algún cambio en el orden. Además, cabe destacar la buenísima aceptación de ‘Las chicas del cable’ en nuestro país (número 3). Llama la atención la mala posición de ‘Stranger Things’, pese al hype, como mostrando que es una serie más nicho y menos familiar de lo que parecía. Solo en Estados Unidos aparece en el top 10 por los pelos, mientras en España y Reino Unido queda fuera -por poco- del mismo.

¿Qué diferencias hay entre la lista de Reino Unido y España? En España somos más de ‘The OA’ y menos de ‘Black Mirror‘ (!!) y ‘Love‘, mientras ‘Narcos‘ aparece por los pelos en el top 20 de nuestro país a diferencia de lo que sucede en Reino Unido o Estados Unidos. Otras series que generan pocos atracones en España son ‘House of Cards’ (¿demasiado densa?) o ‘Master of None‘, pese a su brevedad.

Las 20 series más maratoneadas en España:

1.-Marvel – The Defenders

2.-The Seven Deadly Sins

3.-Las chicas del cable

4.-Santa Clarita Diet

5.-Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore

6.-Atípico

7.-Amigos de la Universidad

8.-Tú, yo y ella

9.-Anne with an E

10.-Chewing Gum

11.-Stranger Things

12.-Frontera

13.-La Niebla

14.-The Last Kingdom

15.-The OA

16.-The Ranch

17.-Orphan Black

18.-GLOW

19.-Narcos

20.-Lovesick

Las 20 series más maratoneadas en Reino Unido:

1. Marvel’s The Defenders

2. Gilmore Girls: A Year in the Life

3. The Seven Deadly Sins

4. Santa Clarita Diet

5. Orange is the New Black

6. Luther

7. F is for Family

8. Trailer Park Boys

9. Unbreakable Kimmy Schmidt

10. The Ranch

11. Atypical

12. Stranger Things

13. Love

14. BoJack Horseman

15. Black Mirror

16. Wet Hot American Summer

17. House of Cards

18. GLOW

19. Grace and Frankie

20. Marvel’s Daredevil

Las 20 series más maratoneadas de Estados Unidos:

1. Gilmore Girls: A Year in the Life

2. Fuller House

3. The Ranch

4. Marvel’s The Defenders

5. The Seven Deadly Sins

6. Trailer Park Boys

7. Santa Clarita Diet

8. F is for Family

9. Orange is the New Black

10. Stranger Things

11. Friends from College

12. Grace and Frankie

13. Wet Hot American Summer

14. Atypical

15. Unbreakable Kimmy Schmidt

16. House of Cards

17. Master of None

18. Luther

19. GLOW

20. Arrested Development