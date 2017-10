La canción del día: Fever Ray recupera a los The Knife más pop en ‘To The Moon and Back’

Fever Ray de The Knife había dejado caer unas cuantas pistas este año sobre su regreso en solitario, primero cambiando su web y hace poco mostrando un teaser. La cantante había debutado por su cuenta con un fantástico disco editado hace ya 8 años, de sonido oscuro y vídeos siniestros e icónicos.

Muerta su banda junto a su hermano, aparentemente para siempre, Fever Ray ha decidido retomar la vertiente más pop de The Knife (igual no los de ‘Heartbeats’ pero sí los de ‘Silent Shout’) en este ‘To the Moon and Back’ que se estrena hoy. Porque si su vídeo es una propuesta terrorífica presta para ‘Halloween’, de estética entre ’Thriller’, ’Nosferatu’ y ‘Blade Runner’, incluyendo una lluvia dorada, la canción no puede ser más luminosa y reluciente en melodía y arreglos synth-pop. La letra ironiza con ello en frases como “Hey, remember me? I’ve been busy working like crazy” o “I play something catchy”, sin que podamos pasar por alto el final “te quiero meter a presión los dedos en el chocho”.

Habrá quien pudiera esperar una propuesta más próxima a ‘When I Grow Up’ o ‘If I Had a Heart’ por parte de Fever Ray, pero esas personas pueden encontrar el equilibrio en su videoclip… y no, no podemos lamentarnos toda la vida de la separación de The Knife para a la vez lamentarnos de que vuelva su sonido. Pasen y disfruten.

