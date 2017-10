Spoon dedican su nuevo vídeo a sus fans diseñadores, el “80%” del total

Spoon han publicado este año su nuevo disco ‘Hot Thoughts’. Entre las canciones que han incluido en el disco estaba ‘Do I Have to Talk You Into It’, para la que ahora publican nuevo videoclip. Dirige Brook Linder y la cosa tiene su gracia, según las explicaciones del cantante Britt Daniel, protagonista absoluto en esta ocasión. “Hemos hecho un estudio y resulta que el 80% de nuestra base de fans se dedica al diseño gráfico. Así que este vídeo es para ellos”.

En el vídeo vemos cómo un programa de edición de imágenes va adulterando la imagen de Britt Daniel, cómo le desaparece un ojo o se le dibuja una sonrisa artificial, y así hasta quitarle la piel o dejarle literalmente en los huesos, lo cual a su vez va muy acorde a la estética de esta era (no hay más que ver la portada del disco). También ha habido anteriormente vídeos para otras pistas: ‘Can I Sit Next to You’, ‘I Ain’t the One’ y ‘Hot Thoughts’. Bajo estas líneas podéis ver todos ellos.

Por otro lado, Spoon han sido noticia recientemente por haber reeditado una de sus obras fundamentales ‘Ga Ga Ga Ga Ga’ con motivo de su 10º aniversario. El álbum aparece remasterizado en Spotify. Puedes recordar nuestra crítica de aquel álbum aquí.