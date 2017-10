Sam Smith dice que se siente tanto hombre como mujer

A falta de unas semanas para publicar su segundo disco ‘The Thrill of It All’, del que conocemos la primera canción y la última (bonus tracks aparte), Sam Smith ha concedido una entrevista a The Sunday Times en la que revela que se siente tanto mujer como hombre y niega ser cisgénero. “No sé qué nombre ponerle, pero me siento tanto mujer como hombre” han sido sus palabras. Cuando le preguntan si se identifica como cisgénero, Smith indica que no y muestra unos tatuajes en los dedos con el símbolo de Venus.

Además, Smith indica que le encanta la ropa de mujer. “Me encanta un buen tacón. Tengo montones de tacones en casa. Hubo un momento en vida en que no tenía ni una sola prenda masculina. Llevé maquillaje cada día a clase, pestañas postizas, leggins con Doc Martens y enormes abrigos de piel durante dos años y medio”. Sí se sigue identificando como gay, al indicar que sus nuevas canciones hablan de su “madurez, confianza y de mostrar el joven gay en que [se ha] convertido”.

Continúa: “al mirar atrás, me daba miedo decir algo incorrecto u ofensivo, cuando empecé a escribir mi primer álbum. Me acababa de mudar a Londres desde un pueblo en el que literalmente yo era el único gay del pueblo (“the only gay in the village” en el original, podría ser -o no- una jocosa referencia a ‘Little Britain’). No sabía qué decir”. Como recuerda el artículo, Sam Smith se ha subido recientemente a Instagram con tacones. Esta era la imagen que recibía casi 400.000 “me gusta”.