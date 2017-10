Porches trata de esquivar la ansiedad con el ritmazo tecnopop de su nuevo single, ‘Find Me’

El 19 de enero se publica en tiendas y plataformas de streaming ‘The House’, el nuevo disco de Porches, que llega dos años después del aclamado ‘Pool’. El álbum se ha avanzado recientemente con la balada ‘Country’, que era canción del día en JENESAISPOP.

Aaron Maine, el líder tras Porches, publica ahora un nuevo adelanto de ‘The House’ mucho más bailable, un ‘Find Me’ de juguetón sonido tecno-pop, que, sin embargo, esconde tras su pegadizo ritmo una letra sobre escapar de la ansiedad y la depresión con el objetivo de que estas no le “encuentren”. El vídeo presenta a Maine en la cama, en el gimnasio o en la piscina, pero siempre completamente solo y taciturno.

Han participado en ‘The House’ varios artistas interesantes, entre ellos Blood Orange y (Sandy) Alex G. Maine ha dicho que la composición del disco ha sido para él “una forma de meditación, un escape, y una rutina egoísta a veces, en tanto se convertía en una excusa para esquivar mis ambientes y alrededores más cercanos”.

‘The House’:

01 Leave the House

02 Find Me

03 Understanding

04 Now the Water

05 Country

06 By My Side

07 Åkeren

08 Anymore

09 Wobble

10 Goodbye

11 Swimmer

12 W Longing

13 Ono

14 Anything U Want