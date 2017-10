La canción de día: Porches expresa una intrigante quietud en su tierna balada de amor ‘Country’

Porches, el proyecto de synth-pop melancólico de Aaron Maine, a través del cual se publicaba ‘Pool’, uno de los debuts destacados de 2016, vuelve con nuevo disco próximamente, del que de momento no se han compartido detalles más que su primer sencillo, ‘Country’, que ya puede escucharse y cuenta con coros de Dev Hynes (Blood Orange) y Bryndon Cook (Starchild & the New Romantic).

‘Country’ es una balada de dos minutos que describe una escena de intimidad tierna entre Aaron y su amante, tan tierna, “blanda y tonta como una canción de country”, describe Porches en un poema escrito para la ocasión. Frases como “estaba tumbado en la cama, me relajaba, y veía el agua correr, de mi boca a la tuya” dan buena cuenta de esa intimidad. A pesar de su brevedad, el tema logra una gran expresividad gracias a su arreglo musical, que arranca con la voz y las autoarmonías de Maine y una guitarra eléctrica, para luego añadir un órgano sintetizado que al final toma el completo protagonismo.

El videoclip de ‘Country’ retrata a Maine subido a una furgoneta que recorre una carretera neoyorquina rodeada de naturaleza, la típica naturaleza estadounidense que da lugar a vídeos de una cinematografía tan bonita y espectacular como este. Sin embargo, sus directores, Nicholas Harwood y el propio Maine, han dotado al vídeo de una intrigante quietud, parecida al sonido de la canción, de modo que lo que parece una simple canción de amor se convierte en algo extraño y ligeramente turbio, muy poco “country”.