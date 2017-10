Julia Holter se suma a las acusaciones de abuso contra Matt Mondanile de Ducktails

Matt Mondanile, líder de Ducktails y ex integrante de Real Estate, se enfrenta estos días a una avalancha de acusaciones de acoso sexual y psicológico por varias mujeres, que, entre otras cosas, le acusan de haberles tocado mientras dormían. A estos testimonios se suma ahora un nombre conocido, el de la cantautora Julia Holter.

Holter no detalla abusos sexuales hacia ella por parte de Mondanile, pero sí abusos psicológicos, y explica que durante un punto de su vida Mondanile fue “emocionalmente abusivo hasta el punto que necesité que interviniera un abogado, y temí por mi vida”. La autora de ‘Have You in My Wildnerness’ asegura que los testimonios de las otras mujeres encajan con su experiencia, por la que ha llegado a aprender que, en su relación con las mujeres, Mondanile “no tiene límites”.

La autora de ‘Sea Calls Me Home’ explica que compartir este tipo de experiencias es difícil y asegura que lo cuenta ahora motivada por el resto de testimonios: “Me he pasado dos años confusa por su comportamiento y me he sentido sola, pensando que me faltaba información. Estos testimonios me han ayudado a entender. Cuando te pasa a ti, cuestionas tu propia realidad y te preguntas si te estás inventando las cosas o si estás haciendo una montaña de un grano de arena. Que otras personas salgan y validen el hecho de que tú no estabas equivocada ayuda”.