Estrenada la segunda temporada de ‘Stranger Things’, los autores de su banda sonora anuncian concierto en España

Hoy viernes 27 de octubre se estrena finalmente en Netflix la segunda temporada de ‘Stranger Things’, a pocos días de que se celebre Halloween y veamos Elevens por todas partes. Es el esperado regreso de una de las series más aclamadas y comentadas de los últimos tiempos, todo un fenómeno situado en los ochenta pero que ha atraído a fans de diversas generaciones.

Coincidiendo con el regreso de ‘Stranger Things’ a nuestras vidas, se anuncia un nuevo concierto de S U R V I V E, los autores de la indispensable banda sonora de la serie, en España para el año que viene. Kyle Dixon y Michael Stein, a quienes ya vimos el año pasado en Primavera Sound, presentarán su espectáculo “Kyle Dixon & Michael Stein

(of S U R V I V E ) perform the music of Stranger Things” el 3 de abril en la sala BARTS de Barcelona. Las entradas se ponen a la venta el próximo 2 de noviembre. Se desconoce si habrá colaboración de algún tipo con Leticia Sabater.

El grupo presentará, cuenta la nota de prensa, una “partitura cargada de sintetizadores, atmósferas inquietantes y el punto justo de nostalgia. Mirando en lo conceptual a Carpenter y a Moroder en el sonido, los artistas apuntan que han introducido “nuevos estilos en la composición para esta nueva temporada, creando elementos que apoyen a la historia pero a la vez siendo fieles al sonido de los primeros capítulos”.