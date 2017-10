Netflix España promociona ‘Stranger Things’ con un cameo de Leticia Sabater y su Salchipapa

Como todo el mundo sabe a estas alturas, la segunda temporada de ‘Stranger Things’ llegará al completo a Netflix esta misma semana, el viernes 27 de octubre. A falta de tan solo 4 días para su emisión, la serie ha consentido que en España se lance una promo extra que tiene como protagonista nada menos que a Leticia Sabater.

El look que se ha decidido dar a la que fuera presentadora de ‘A mediodía alegría’ la muestra deliberadamente despeinada y desmejorada. ¿Alguien ha pensado en Leticia Sabater como en una Winona Ryder española, una mujer desesperada por la desaparición de un hijo, mentalmente afectada y capaz de reírse de sí misma? La verdad es que no exactamente: Leticia Sabater aparece más bien como la versión patria de Barb, el personaje que desaparecía en el “Upside Down” en la primera temporada, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en la red.

La relación de ‘Stranger Things’ con España ha sido curiosa: hemos visto a los niños protagonistas cantar ‘Bailando’ de Alaska y Los Pegamoides o acudir a El Hormiguero, también presenciamos un intento de llamar a la serie oficialmente “Cosicas raras“, ¿pero quién habría visto venir esto?

Bromas y cuestionables formas de promoción aparte, la sinopsis oficial de la segunda temporada de ‘Stranger Things’ dice lo siguiente: “Un año después, los ciudadanos de Hawkins (Indiana) aún se están recuperando de los horrores del Demogorgon y de los misteriosos sucesos ocurridos en el laboratorio. Will Byers ha regresado del Mundo del Revés, pero un ente más grande y siniestro sigue amenazando a los que han sobrevivido”.