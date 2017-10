Jarina De Marco funda la “Iglesia del Me Importa Una Mierda” en ‘STFU’

La verdad es que cuando hablábamos, 4 años atrás, de Jarina De Marco imaginábamos que tendría una ascendencia más sólida en el pop de la que hasta el momento ha tenido. Después de presentarse con ‘Main Dish’ y pese a lo divertido y acertado de su recuperación de ‘El venao’, De Marco se involucró en otro tipo de proyectos alejados de la música y sus novedades musicales se redujeron: en 2016 estrenó ‘Paranavigar’ (que fue incluida en la BSO de la comedia ‘Vacation’) y vio cómo otro tema suyo, ‘Tigre’ –tan inspirada en Lola Flores como en ‘El tigeraso’ de Maluca–, fuera incluido en el disco oficial de la exitosa sitcom ‘Broad City’.

Todos esos temas presentan una producción muy próxima al universo Mad Decent. Por eso no sorprende que el dúo de productores GTA, también ligado a Diplo, escogieran la voz de esta neoyorquina de ascendencia dominicana para cantar ‘True Romance’ en su disco de debut. Este año, además de una colaboración en el disco de los mexicanos Kinky, GTA le han devuelto el favor y producen para ella su nuevo single, ‘STFU’ –editado en Mad Decent, claro–, cuyo estrambótico vídeo se ha presentado esta semana y no podemos dejar pasar.

‘STFU’ es el acrónimo de “shut the fuck up” –“calla de una puta vez”–, frase que Jarina repite insistentemente en la canción y que dedica a sus haters. Por eso el clip juega con la idea de una Iglesia del Me Importa Una Mierda, en la que el color malva es enseña y De Marco ejerce de sacerdotisa que expía los complejos de sus discípulos hasta que los superan y pueden entonar ese “calla de una puta vez”. Una ida de olla considerable a nivel visual (con noventeros guiños a los Tamagotchis y los anillos-chupachups) y coreográfico que no hemos querido dejar pasar.