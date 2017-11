La Canción del Día: U2 mejoran, y no gracias solo a Kendrick Lamar, en ‘Get Out of Your Own Way’

U2 tendrán un nuevo disco en el mercado el próximo 1 de diciembre. Se llama ‘Songs of Experience’ y sucede al desaprovechado ‘Songs of Innocence’, del que no se extrajeron como single ni ‘Volcano’ ni ‘Iris’, dos de sus mejores canciones.

Ignoramos si ese será el caso también del disco siguiente, pero al menos el tema que acaba de aparecer online, ‘Get Out of Your Own Way’, mejora lo que nos ofrecía el primer sencillo ‘You’re the Best Thing About Me‘, que no ha logrado triunfar en las listas ni a través de un forzadísimo remix junto a Kygo.

‘Get Out of Your Own Way’ suena vitalista y mucho más natural, como un apropiado cruce entre los U2 de ‘Vertigo’ y los de ‘Acthung Baby’, y como curiosidad cuenta hacia el final con un favor devuelto por parte de Kendrick Lamar, que ya los invitara a participar en su disco ‘DAMN.’, en concreto en la pista ‘XXX.’.

Kendrick referencia aquí las bienaventuranzas del Evangelio según San Mateo (“bienaventurados los arrogantes (…) los pobres (…) y los ricos” es su versión) en esta pista que habla sobre “luchar” y “morder” para “salir” adelante. Teniendo en cuenta la presencia de Lamar llama la atención particularmente la estrofa “ella tenía un plan hasta que le dieron una bofetada en la boca / y todo se fue a pique, como la libertad / los esclavos buscan alguien que les guíe / el maestro busca que alguien le necesite / la tierra prometida está ahí para aquellos que la necesiten / y el espíritu de Lincoln dijo…” antes de repetir el estribillo.

Hoy también se comparte portada del largo y su tracklist. Igualmente se ha compartido la versión de estudio de ‘The Blackout’.

01 Love Is All We Have Left

02 Lights of Home

03 You’re the Best Thing About Me

04 Get Out of Your Own Way

05 American Soul

06 Summer of Love

07 Red Flag Day

08 The Showman (Little More Better)

09 The Little Things That Give You Away

10 Landlady

11 The Blackout

12 Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13 13 (There Is a Light)

—Deluxe:

14 Ordinary Love (Extraordinary Mix)

15 Book of Your Heart

16 Lights of Home (St Peter’s String Version)

17 You’re the Best Thing About Me (U2 vs Kygo)