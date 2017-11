We the Lion: “Nos halagan las comparaciones con Mumford & Sons, pero somos distintos”

La banda peruana We the Lion llega en breve a España para presentar las canciones que ya han triunfado en su tierra. Desde que el año pasado el grupo arrasara con ‘Found Love’ gracias a su inclusión en un anuncio de televisión, no les han faltado fans en una gira que ahora se internacionaliza por primera vez. Alonso Briceño nos habla de sus influencias, el desarrollo de su carrera o la escena peruana. El grupo actúa el 8 de noviembre en la Sala Sidecar de Barcelona, el 9 de noviembre en el Teatro Barceló de Madrid y el 10 de noviembre en Plantabaja, Granada. Detalles y entradas, aquí.

¿Cómo ha sido este año desde que publicarais a finales del año pasado ‘Violet’?

Ha sido un año muy distinto a cualquier otro. Básicamente nuestra vida ha cambiado, para bien felizmente. Hemos ingresado rápidamente a la industria musical peruana, la cual nos ha hecho aprender cómo funcionan las cosas, hemos conocido muchos lugares nuevos y llenos de cultura. Puedo decir con mucha humildad que se han abierto muchas puertas y muchos corazones que nos han ayudado en este inicio. Luego de 100 conciertos, podemos decir que dentro del escenario estamos muy cómodos y nos conocemos, es como un equipo de fútbol que sin necesidad de decirlo entienden las jugadas.

¿Cuánto creéis que os ha aportado realmente salir en un anuncio?

Mucho. Creemos que nos ayudó muchísimo sonar en un anuncio de Movistar que dio la vuelta a nuestro país, el cual duraba sólo 1 minuto de imágenes lindas de la vida sin vender ningún producto. La difusión fue enorme y rápida, algo que creo no hubiéramos podido lograr solos.



“Cuando se trabaja con marcas es mandatorio cuidar el arte”

Hay artistas que no quieren que su música suene en anuncios, ¿vosotros tuvisteis ese dilema u os parece una cosa ya superada?

Nunca tuvimos ese dilema, nosotros creemos que la música debe sonar, obviamente siempre solicitamos nuestra aprobación para que el medio en el que salga contenga los valores como banda que tenemos, pero inclusive ahora somos nosotros quienes buscamos a las marcas para que nos ayuden a invertir en proyectos, creemos que es una manera donde todos ganamos. Eso sí, es muy importante darnos nuestro lugar, pues cuando se trabaja con marcas es mandatorio cuidar el arte.

Darte a conocer con un disco conceptual sobre una relación que se va marchitando es muy llamativo pero también puede ser un lastre para el futuro. ¿Barajáis ya si el siguiente álbum será también conceptual?

Felizmente nosotros decidimos qué hacer, y no estamos amarrados a una disquera que nos impone ideas. Dicho eso, creo que, si queremos continuar con la idea de hacer discos conceptuales, nos emociona mucho escribir una historia general, y meternos en la mente de los personajes que creamos, es como escribir un libro y luego hacer la película. La magia de los álbumes que cuentan historias es que (si está bien hecho) puedes sumergirte en ella y escuchar el disco completo, nos regresa a esa nostalgia donde antes debías escuchar el álbum de inicio a fin sin saltar canciones.

El disco tiene un sonido muy vivo, de directo, incluso crudo en algunos momentos. ¿Era algo que buscabais por el género que tratabais, la temática de las canciones, alguna otra cosa?

El sonido del disco fue esculpido por nuestro productor David Chang, él siempre fue una guía y nosotros mantuvimos la mente abierta, nos dejamos aventurar. Luego de dos años de composición y producción de maquetas, ya teníamos más definido el sonido, sabíamos que debía ser minimalista, que los instrumentos que utilizaríamos serían esencialmente de madera, y sobre todo no queríamos sobreproducir la música pues teníamos intenciones de poder tocar el disco igual o mejor en vivo.

“No queríamos sobreproducir la música pues teníamos intenciones de poder tocar el disco igual o mejor en vivo”

Llama la atención el tratamiento dado a las voces en el disco, y de hecho los 3 cantáis. ¿Están los coros muy tratados y trabajados o han surgido de manera muy natural, más visceral y hay muy pocas tomas?

En la banda somos 6, todos cantamos, creemos que en el canto está la verdadera esencia de la banda y de nuestras canciones. Siempre quisimos hacer armonías vocales, y junto a nuestro productor revisamos cuáles eran los mejores momentos para incluirlas sin abusar ni sobreproducir. La verdad es que siempre tratamos de hacer pocas tomas, porque uno busca la emoción real, a veces grabar puede ser un proceso largo y denso y si no diste el 100% se siente realmente al final. Creemos que el próximo disco tendrá más presencia vocal y de coros, aún hay mucho que explorar en ese campo. En vivo, todos cantamos y eso contagia generalmente al público.

¿Os molestan las comparaciones con Mumford & Sons? Parece que el folk se lo han inventado ellos a veces. ¿Soléis escuchar música más antigua y tradicional, en verdad?

No nos molesta, nos halaga, ellos tienen mucha originalidad a la hora de componer, y en los conciertos se siente realmente una fuerza. Sin embargo, creo que somos distintos, no sé qué vendrá en el futuro, cómo serán nuestros discos o canciones, por ahora hacemos lo que nos gusta, lo que sentimos que suena bien. Creo que el primer disco siempre es una etapa de arranque, de aprendizaje, y hoy siento que queremos hacer mucha música, ya hay un sonido de WTL que nos gusta y buscamos explotar.

Nosotros tenemos mucha influencia de bandas como The Beatles, Travelling Willburys, The Guess Who, Cat Stevens, Graham Nash, y definitivamente hay mucho de ellos en nuestra música, siempre estamos escuchando música, especialmente música antigua.

¿Qué os parece el último disco de Mumford & Sons, ya alejado de los paradigmas del country pop?

El ultimo disco de Mumford & Sons sí está claramente alejado del típico folk o country que venían haciendo, y me parece un aire fresco, tal vez no lo disfruto como los otros 2 primeros, pero siento que ellos buscaban crecer en sonido también dado que sus conciertos son muy grandes, optaron por guitarra eléctrica, batería armada e inclusive ya hay músicos colaboradores que ayudan a sostener este nuevo disco en vivo.

Hay un par de baladas en vuestro álbum, ¿cuáles son las mejor recibidas por el público?

Nosotros hemos tenido la suerte de tocar en muchos tipos de shows, bares, festivales, conciertos masivos, en la calle y hasta matrimonios. Creo que las canciones (sobre todo las baladas) se comportan distinto según el concierto que estés dando, en un matrimonio por ejemplo nuestra canción ‘You and Your Heart’ es la más apropiada, pues es íntima y llena de amor, versus un concierto masivo donde 25.000 personas corean ‘Found Love’ a todo pulmón.

Habladnos de la escena peruana y de la posición que ocupáis en ella. ¿Allí sonáis en radios u os habéis popularizado más bien como banda underground?

En Perú sonamos en radio, y hemos podido estar en rankings en iTunes y Spotify en varios países de América Latina. No es muy común que una banda peruana de pop/folk/indie suene en las radios peruanas, por más irónico que parezca. Aquí tenemos dos extremos donde suena o música vernacular en emisoras muy locales o música internacional principalmente de USA. Pero con We the Lion ocurrió algo distinto, y es que estuvimos primer puesto por muchas semanas en radios locales, algo que sorprendió mucho. Hay una generación nueva de músicos que estamos empujando la industria (con cierto éxito) para tener más participación y difusión.

¿Está en Perú la gente un poco dividida entre el rock y el urban o el trap, como ha sucedido durante mucho tiempo en otros países, o percibís que la gente ya escucha de todo?

Creo que somos una cultura que escucha de todo, inclusive en la gastronomía peruana se evidencia esto donde se come de todo. A pesar de ser multiculturales sí sentimos que hay mucho mayor audiencia para música local como la música chicha, el huayno, la salsa, el folclor etc. El rock, pop, reggae, folk, son géneros que están surgiendo en Perú e internacionalizándose gracias a las redes sociales, esto viene con una nueva generación de bandas, más apoyo de empresas privadas y un circuito más rico de tocadas.

Tenemos entendido que Luis cursó en España estudios universitarios. ¿En qué universidad fue? ¿Algún recuerdo musical?

Luis estudió en la UEM y luego en la IE. Tuvo la oportunidad de trabajar como voluntario en una edición del Rock in Rio – Madrid, en backstage. Fue alucinante sentirse literalmente en el medio musical, conocer artistas nacionales e internacionales. Lo que más le gustó fue la música de El Canto del Loco, por la energía que daban en concierto. España siempre ha sido un referente de música en español para nosotros, inclusive más que el resto de Latinoamérica. Desde niños hemos escuchado bandas como Hombres G, Mecano, Amaral, Mago de Oz y todas marcando una etapa en nuestra vida.

Madrid y Barcelona están entre las ciudades del mundo que más os escuchan según Spotify, aunque la principal sea Lima, claro. ¿Qué esperáis de vuestra gira por aquí?

Es nuestra primera gira oficial fuera de Perú, y vamos con todas las intenciones de dar conciertos emocionantes y llenos de energía. Sabemos que estarán abriendo los conciertos The Crab Apples y The Ukelele Band, que fueron una muy agradable sorpresa cuando los escuchamos. Esperamos que la gente disfrute de una noche con mucha actitud positiva, que reciban parte de nuestra cultura y que se queden con un recuerdo de una banda que tiene mucha hambre de más. Sabemos que esto es el inicio de algo grande y hemos decidido empezarlo en España.

Sabemos que España atraviesa una etapa de separación, pero nuestro mensaje contiene amor y unión

El local en el que actuáis en Madrid, Teatro Barceló, acaba de colgar una bandera española gigantesca de 21 metros y 90 kilos, coincidiendo con el desafío independentista catalán. ¿Os produce algún tipo de sentimiento actuar en un local con una bandera tan sumamente descomunal?

Sabemos que España atraviesa una etapa de separación, y que llegamos justo en un momento donde las aguas no están del todo tranquilas, sin embargo, sabemos cuál es nuestro mensaje, que contiene amor y unión, no hay mejor conductor de emociones que la música y esa será nuestra herramienta y focus principal.

¿Colgar una bandera de este tamaño en un recinto de conciertos o en un club sería algo que podría pasar en Lima?

Sería lindo ver más banderas peruanas en recintos y locales, aunque últimamente existe un patriotismo contagioso que viene existiendo con la mejora de nuestro país y el desarrollo que viene constantemente teniendo en los últimos años. Nosotros viajamos con la bandera de Perú a todas partes, siempre orgullosos y representando nuestra patria.