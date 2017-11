Netflix despide a Kevin Spacey y se plantea volver a rodar la 6ª de ‘House of Cards’

Las acusaciones de abusos por parte de Kevin Spacey hacia actores y subordinados se han sucedido en las últimas horas. A la acusación inicial del actor Anthony Rapp y de algunos de los actores de su compañía de teatro en Londres, además de un hombre que ha preferido permanecer en el anonimato pero ha hablado con la BBC, se sumaban hasta 8 hombres vinculados al rodaje de la propia ‘House of Cards’. Hablan de “acoso” y “comportamiento inapropiado” por parte de Spacey. Un asistente de producción le acusa de haberle metido la mano en los pantalones en un coche y de haberle arrinconado y manoseado en otra ocasión. Otro miembro del equipo ha afirmado que Spacey le tocaba y acosaba de manera constante, asegurando que sucedía a ojos de todo el mundo que el actor daba la mano como saludo pero a su vez tocaba la entrepierna de los subordinados. “¿Quién va a creer a un trabajador del equipo? Serás despedido”, ha narrado.

La respuesta de Netflix fue inicialmente confirmar que ‘House of Cards’ acabaría en 2018 con su sexta temporada, después suspender el rodaje de la serie y finalmente hoy anunciar el despido de Kevin Spacey. “No estaremos vinculados a ninguna otra temporada de ‘House of Cards’ que le incluya. Continuaremos trabajando con Media Rights Capital durante este hiato para evaluar por dónde continuar en lo referente a la serie”, indican, como recoge The Hollywood Reporter.

Como resultado, su personaje podría aparecer muerto al inicio de la sexta temporada y podría volverse a rodar lo que ya se ha rodado de la sexta temporada, que se comenzó a rodar este verano. Además, Netflix se desvincula también de ‘Gore’, el biopic de Gore Vidal que protagoniza Kevin Spacey. El actor ha pedido, mediante su representante, un tiempo para someterse a “evaluación” y “tratamiento“.