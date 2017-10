Anunciado el final de ‘House of Cards’: la sexta temporada será la última

La sexta temporada de ‘House of Cards’, que se prepara actualmente, será la última. La noticia se conoce el mismo día que aparece en los titulares de la prensa Kevin Spacey saliendo del armario tras una acusación de abuso sexual cuando el actor tenía 26 años y el denunciante, Anthony Rapp, 14. Kevin Spacey respondía que no recordaba los hechos al referirse a hace más de 30 años, pero pedía perdón al denunciante por lo que pudiera haber hecho bajo los efectos del alcohol. El momento escogido para salir del armario y la excusa del alcohol han sido duramente criticados, con algunas voces pidiendo la cancelación de ‘House of Cards’. No obstante, un representante de Netflix ha asegurado, como recoge TVLine, que la decisión de dar por terminada la serie se tomó “hace meses” y no tiene nada que ver con las acusaciones.

El creador de la serie, Beau Willimon, que no ha dirigido ningún capítulo de la quinta temporada subida este año, ha encontrado la acusación “preocupante”. “El testimonio de Anthony Rapp es profundamente preocupante. Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en House of Cards, no fui testigo ni supe de ningún comportamiento inapropiado en el set de filmación ni fuera de él. Dicho esto, tomo los informes de este comportamiento seriamente y sin objeciones. Lo siento por Rapp y apoyo su coraje”.

Según informa The Hollywood Reporter, los últimos 13 episodios de la que ha sido una de las series más interesantes de los últimos años, reflexionando sobre la manipulación política y las ambiciones de aquellos sin escrúpulos, se podrán ver en 2018. La serie ha llegado a acumular 46 nominaciones a los Emmy, habiendo conseguido 7 estatuillas, siendo la principal para David Fincher por la dirección del piloto en 2013. También tanto Kevin Spacey como Robin Wright tienen un Globo de Oro cada uno por sus interpretaciones en esta serie.