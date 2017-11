La Canción del Día, ‘Attention’ de Charlie Puth, es también una de las canciones del año

Charlie Puth es uno de los artistas programados en la ceremonia de los Los40 Awards, que se celebran este viernes 10 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. El joven de Nueva Jersey presenta su segundo disco, ‘Voicenotes’, que sale el 10 de enero y viene respaldado por un éxito espectacular, ‘Attention’, que desde su publicación en abril es una de las canciones más exitosas de 2017 en todo el mundo.

Puth sería para muchos la estrella del pop perfecta: canta como los ángeles, es guapo y tiene temazos, pero además es compositor y productor único de sus canciones, al contrario que otros artistas con el que fácilmente le compararíamos, como Justin Bieber, Shawn Mendes o Justin Timberlake. En realidad, solo le falta saber bailar para ser tan multifacético como Bruno Mars, con quien de hecho comparte querencia por los estilos disco y funk de los 80, también en esta ‘Attention’ de melodía elegante y magnífica, tan bien escrita que parece de un Max Martin, y cuya producción vemos a Puth explicar en una curiosa entrevista con Rolling Stone, rodeado de teclados, en su estudio.

Puth habla por ejemplo del “anti-drop” de ‘Attention’, cuando en lugar de donde debería ir un subidón discotequero, lo interrumpe para introducir una gruesa línea de bajo hecha para que retumben las paredes. Y por supuesto habla de su instrumento favorito para grabar ideas, la aplicación de notas de voz de iPhone, que nos revelan ‘Attention’ fue originalmente una canción depresiva al piano, “como suelen empezar todas mis canciones”. La canción nos habla de una decepción amorosa (“solo quieres atención, no quieres mi corazón”), pero como ‘We Don’t Talk Anymore’ con Selena Gomez, está hecha para olvidar bailando. Y como aquella, ‘Attention’ propone otra magistral melodía, que evidentemente ha gustado y mucho, como muestran sus cifras en las listas de éxito oficiales y en streaming (se acerca a los 500 millones de reproducciones en Spotify).

Desde luego ya no queda nada de aquel Puth que triunfaba con canciones de estilo doo wop como ‘One Call Away’. En su entrevista con Rolling Stone asegura que su debut ‘Nine Track Mind’ le reflejaba buscando su estilo, y parece que lo ha encontrado definitivamente en los ritmos bailables de ‘We Don’t Talk Anymore’. Con ‘Attention’ y la también estupenda ‘How Long’, está claro que ya no tiene que buscarse más.