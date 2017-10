Charlie Puth lleva camino de comerle la merienda a Justin Timberlake: atención a ‘How Long’

Aunque Justin Timberlake es posiblemente la voz blanca del soul y el R&B por antonomasia en nuestros días, y aunque su tema para la BSO de ‘Trolls’ fuera la más escuchada en todo el mundo en 2016, no debería bajar la guardia. Ahora que parece centrado en su su faceta como actor (próximamente le veremos en lo nuevo de Woody Allen) y productor cinematográfico, y que su último disco, ‘The 20/20 Experience’, tiene ya más de 4 años, podría venir otro jovenzuelo blanco y, sin que él se dé cuenta, le coma la merienda.

Hablamos de Charlie Puth, un youtuber de 25 años que dio el salto a primera fila del mainstream con su debut del año pasado, ‘Nine Track Mind’, cuya irregularidad no ha evitado que dos de sus canciones estuvieran entre las más escuchadas del año pasado (su dueto con Selena Gomez ‘We Don’t Talk Anymore’ y su balada ‘One Call Away’). Por no hablar de que su vídeo junto a Wiz Khalifa para el tema ‘See You Again’ –de la BSO de ‘Fast & Furious 7’– es el más visto en la historia de Youtube en estos momentos. Y no es flor de un día: su irrupción tuvo lugar en 2015, con aquella ‘Marvin Gaye’ junto a Meghan Trainor que sonó hasta en la sopa.

Además, Puth tiene ya listo su segundo disco de estudio. Se titula ‘Voicenotes’ –dice que cada canción del disco se gestó usando esa aplicación del móvil– y se publicará en los albores de 2018, el día 19 de enero. Lo cierto es que, si atendemos a sus dos primeros singles, no tiene ninguna pinta de que su ascensión vaya a truncarse, más bien lo contrario. Tras presentar en primavera ‘Attention’ –en tan solo unos meses ya se ha convertido en su segunda canción más escuchada en Spotify y su vídeo acumula más de medio millón de visitas–, este viernes ha estrenado ‘How Long’.

De nuevo, estamos ante una canción magnética desde la primera escucha, siguiendo los preceptos del pop-soul más elegante y cuya base sin duda remite a las producciones de Timbaland para Timberlake. En su estribillo, en cambio, remite a los mejores Maroon 5, por lo que parece casi una obviedad asegurar que, salvo catástrofe, estamos ante un hit global que no pararemos de oír los próximos meses.